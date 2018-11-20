馬時亨續任港鐵主席半年 稱物色行政總裁順利

政府昨日公布，再度委任馬時亨為港鐵主席，任期6個月，至明年6月30日。政府又說，正物色接替馬時亨出任港鐵董事局主席的合適人選，並會在適當時候公布任命。港鐵發言人表示，歡迎政府的決定。

強調半年後不會再續任

馬時亨昨晚會見傳媒表示，半年期限是由他提出，因家人對他工作繁重有抱怨，故向政府提出只留任半年，並稱有信心在餘下任期內，為港鐵物色新任行政總裁，處理沙中線紅磡站聆訊，以及檢視紅磡站安全的工作。被問到半年後會否再續任，他強調此次公布的日期已是定案，「明年6月30日是我擔任港鐵主席的最後一日」。他又說，物色新任行政總裁過程順利，「我都見到有潛在申請者符合條件」，並指有信心在明年初落實人選。

政府委任的專家顧問團上月要求港鐵，就紅磡站鑿石屎檢驗月台層板結構重新提交方案，限期至本月中屆滿。馬時亨表示，港鐵昨日已向政府提交方案，希望令專家顧問團滿意，以便港鐵盡快開始檢驗紅磡站月台，釋除公眾疑慮。但他未有透露具體的鑿石屎方案。

交新鑿石屎方案予政府

由港鐵負責的高鐵工程，在2014至15年證實出現延誤及超支，馬時亨其後在2016年初接替錢果豐出任主席，任期3年。在馬時亨任內，港鐵被揭發沙中線工程問題，港鐵4名管理層在今年8月在政府要求下即時離職，行政總裁梁國權亦表示會提早退休。任期原定至今年12月31日的馬時亨當時曾表示，先後兩次向特首林鄭月娥請辭，獲對方挽留。馬時亨稍後將會以證人身分，到沙中線紅磡站調查委員會作供。