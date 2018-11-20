懲教ＶＲ模擬出監打工遇挑釁

懲教署高級臨牀心理學家許淑嫻稱，留意到男囚犯較獨特的問題，例如被歪曲的犯罪想法和暴力傾向等影響，故「好望閣」計劃針對他們的心理需要而設。該計劃今年4月中作試驗，5名快將出獄的囚犯參與後反應正面，故正式開展計劃。

學處理情緒 為重投社會做準備

計劃中包括VR訓練。署方臨牀心理學家李潔珊稱，參考歐美例子及根據囚犯真實經驗，度身訂做虛擬場境，模擬囚犯獲釋後在貨倉工作，遇到同事挑釁的情景，例如被同事指控偷電話、上班初期需請假被留難等，從中學習如何處理憤怒情緒，避免暴力事件。她說，參加者訓練時會戴上手帶，臨牀心理學家可觀察其脈搏，了解其情緒反應，而虛擬實境能引發參加者不同情緒，有助心理治療。

治療計劃亦包括不同電子及桌上遊戲，參加者需互相合作完成任務。李潔珊稱，完成遊戲後，臨牀心理學家會帶領小組討論，訓練參加者多角度思考、溝通技巧、建立團隊精神等，有助他們日後重投社會。計劃中亦有體育、畫畫等活動，令參加者展開正向人生。

心理治療計劃為期8至10個月，參加者每周共用7小時接受相關治療及活動。李潔珊預計計劃未來一年可服務60名囚犯，臨牀心理學家會先為囚犯做心理評估、按其意願決定是否參與，署方未來亦會再改善治療內容。

明年出獄的阿明（化名）是其中一名試驗計劃參加者。因販毒入獄的他自言過往性格孤僻，不願和人溝通及愛自己解決問題，參加計劃後學會與他人溝通，明白「尺有所短、寸有所長」，有時找別人幫忙並不是壞事，彼此可分享經驗和互相學習。