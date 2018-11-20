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管理局引數據 大橋工程展開前 白海豚已減兩成

【明報專訊】港珠澳大橋管理局周日（18日）於網站公布伶仃洋水域中華白海豚平均分佈數量，首度披露於2005/06年大橋前期研究階段，伶仃洋水域白海豚平均數量為1167條，至2017/18年度下降至945條，跌近兩成，形容「數量基本穩定」。管理局又稱，大橋在建設期間可能對白海豚有一定影響，但情况已較預期理想。

港珠澳大橋管理局行政總監韋東慶早前稱，內地水域白海豚數目未有因大橋施工減少，反而上升，惟本報早前報道，根據中國水產科學研究院南海水產研究所（下稱「研究所」）的研究報告，近年內地白海豚數量較大橋興建前下跌約兩成。

主體工程動工前至今年只減10條

大橋管理局前日在網站引述「研究所」數字，指大橋所處的伶仃洋水域（北至虎門，南至東澳島和桂山島附近水域），在2005/06年前期專題研究階段，白海豚的平均分佈數量為1167條；在2010年8月至2011年1月大橋主體工程動工前，數量為955條；2015/16年施工中期，數量為957條；2017/18年則跌至945條。

管理局稱「開工前後的數據對比表明，沒有因港珠澳大橋的施工對中華白海豚造成嚴重的影響」，形容伶仃洋的白海豚數量穩定。管理局又引述研究所研究員何國民稱，「儘管大橋在建設期間可能對白海豚有一定影響，但在各方努力下，現在工程業已完成，就保護中華白海豚專項來說，比預想的結果好」，守住了「大橋通車、白海豚不搬家」的承諾。

保育學會：港豚遷往珠江口數目反跌 「情况更差」

香港海豚保育學會會長鄭家泰稱，根據管理局披露的數字，顯示主體工程施工前白海豚數量已下跌，但他認為，珠江口的白海豚數量在10多年間暴跌兩成，且沒有回升迹象，更值得關注，「部分香港水域的白海豚遷至珠江口水域，但該水域的白海豚數量不升反跌，反映實際情况更差」。

鄭家泰認為，珠江口白海豚面對的威脅不比本港水域少，應研究並找出數量下降原因，以及加強保育，例如擴大保育區範圍、要求高速船改道避開白海豚棲息地，以及改善水質等。

相關字詞﹕香港海豚保育學會 港珠澳大橋管理局 港珠澳大橋

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