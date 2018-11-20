房會停車場加租 私家車加6%

1月1日生效

現時房委會轄下157個停車場共提供約3.05萬個泊位。房委會發言人表示，一貫政策是按市場水平收取停車場的泊位收費，指目前停車場泊位月租收費大致低於市場平均水平，因此通過調高收費，新收費明年1月1日起生效。

當中私家車有蓋泊位的月租收費，將由目前1550至2730元，增至1640至2890元，增幅約6%；露天泊位的月租收費，則由1270至2250元，增至1350至2390元。輕型貨車的有蓋及露天泊位的月租收費，亦分別增至3140元及2420元。而電單車的有蓋及露天泊位的月租收費，亦分別增至560元及430元。

時租方面，房委會稱現時私家車泊位的收費，普遍較私營停車場收費低，為貼近市場水平，時租收費上調1元，而私家車的「日泊」和「24小時泊」收費亦上調5元。至於電單車及輕型貨車時租則不變。

房委會委員柯創盛表示，今次加幅高於通脹，讓人難以接受，房委會帶頭掀加風，要求房委會檢討停車場租金機制，並增加屋邨的車位供應。