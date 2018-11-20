英動議責九子案 林鄭：干預內務

APEC見習近平沒談港事務

林太昨結束巴布亞新幾內亞的APEC領導人非正式會議，起程回港前接受傳媒訪問。她稱APEC期間未有與國家主席習近平單獨會面，僅在進出時有打招呼，習近平問她何時抵達、住在何處等，但沒談及香港的事或「明日大嶼」計劃。被問到日後國家主席是否不會再用APEC場合與特首單獨談香港事務，林太稱尚有不足一個月便會往北京述職，過去一個月內亦已與習近平四度見面，未必一定要利用國際、內地的場合溝通，最重要是每年一次述職、向習近平匯報香港情况，及希望對方來年在哪方面支持香港工作。

對於英國國會議員動議就佔中九子案辯論，林太稱案件是香港在司法獨立、法治的前提下，檢控決定只屬於律政司長，「我本人作為行政長官都不會去決定或干預一個檢控決定，但外國政府或者外國國會議員，竟然可以要求我們在檢控方面作出一些決定，我覺得這個是很明顯的干預內部事務，是非常不可取的」。

翻查資料，有關動議批評控罪空泛、模糊，旨在威嚇、令民主派人士噤聲，促請英國政府根據《中英聯合聲明》向港府表達關注，考慮跟進行動，並未要求香港作出撤回檢控等決定。