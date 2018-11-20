港總商會對美報告驚訝 稱礙營商 自由黨改提議案 指貿戰影響比23條緊急

特首林鄭月娥昨日結束APEC領導人非正式會議後準備返港，被問到是否曾與美國就「一帶一路」計劃作溝通，她稱未有與美國舉行雙邊會面，無機會直接與美國代表傾談。她稱，在中美貿易戰下，APEC氣氛較她去年首次在越南出席會議時緊張，政府不斷看着情况的發展、定期與各大商會聯絡，亦已推出不少支援業界特別是中小企的措施，若知道業界有困難，政府會提供適當支援。

鍾國斌：報告建議「殺到埋身」

自由黨黨魁鍾國斌原打算在立法會提出「就《基本法》第23條的立法程序進行諮詢及討論」的無約束力議案，他昨日說要將題目更改為中美貿易戰對香港的影響，認為這更緊急，而不是討論23條等可能有爭議的題目。他擔心「美中經濟與安全審查委員會」年度報告的建議是「殺到埋身」，希望政府嚴肅看待中美貿易戰對香港的影響。

張宇人：指明要制裁香港

該黨主席張宇人說，委員會的報告及他們的建議「直情是指住香港來話要做制裁」，他們代表的工商業界關注貿易戰對香港的影響，故認為政府和立法會都應聚焦應對，不應在爭議問題上繼續爭拗。

另外，香港總商會總裁袁莎妮昨談及取消強積金對冲時表示，曾與勞工及福利局長羅致光會面，希望商界的額外1%供款可交由金管局看管，因對金管局管理的回報率等均更有信心，「額外供款對企業已是額外負擔，不希望在效率並非特別高的機制下運作」。她引述羅致光亦稱正朝着這方向發展，其他細節尚需與政府商討。