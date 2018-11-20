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瑪麗醫院越柙案 控方申充公百萬保釋金

【明報專訊】瑪麗醫院上周五發生越柙案，涉案逃犯疑3年前因行使虛假身分證案而棄保潛逃，上周被捕後在醫院越柙，他連同兩名涉協助他逃走的同黨，昨在東區裁判法院提堂。裁判官應控方要求，押後至下月17日再訊，其間3人須繼續還押。至於行使虛假身分證一案，控方要求將100萬元保釋金充公，裁判同樣押後，再訊時始處理是否充公。

首被告Leon Li（34歲）報稱商人，國籍為多明尼加，被控一項逃離合法羈留罪。次被告桑田（33歲）及第三被告詹貴友（31歲）則為中國籍，同被控一項協助及教唆逃離合法羈留罪。控方稱，根據入境處紀錄，首及次被告於本月14日一同從內地抵港，而第三被告亦於同日稍後時間抵港。

與兩同黨同日來港

控方提及，首被告於2015年涉嫌使用虛假身分證，被捕後當時否認控罪，在案件開審當日棄保潛逃。控方昨首先處理此案，表示已充公200萬人事擔保金，並申請將其100萬保釋金充公；同時反對保釋，需進一步調查，申請押後至下月17日再訊。

至於越柙案，控方亦申請押後，只有次被告桑田提出保釋申請，惟遭裁判官拒絕。案件押後至下月17日，與首被告涉及行使虛假身分證的案件一併處理。

【案件編號：ESCC2794/18、ESCC1798/15】

相關字詞﹕保釋被拒 棄保潛逃 瑪麗醫院 越獄

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