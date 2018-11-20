瑪麗醫院越柙案 控方申充公百萬保釋金

首被告Leon Li（34歲）報稱商人，國籍為多明尼加，被控一項逃離合法羈留罪。次被告桑田（33歲）及第三被告詹貴友（31歲）則為中國籍，同被控一項協助及教唆逃離合法羈留罪。控方稱，根據入境處紀錄，首及次被告於本月14日一同從內地抵港，而第三被告亦於同日稍後時間抵港。

與兩同黨同日來港

控方提及，首被告於2015年涉嫌使用虛假身分證，被捕後當時否認控罪，在案件開審當日棄保潛逃。控方昨首先處理此案，表示已充公200萬人事擔保金，並申請將其100萬保釋金充公；同時反對保釋，需進一步調查，申請押後至下月17日再訊。

至於越柙案，控方亦申請押後，只有次被告桑田提出保釋申請，惟遭裁判官拒絕。案件押後至下月17日，與首被告涉及行使虛假身分證的案件一併處理。

【案件編號：ESCC2794/18、ESCC1798/15】