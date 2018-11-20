警破兩村屋種植場 檢千棵大麻值3500萬

租用數月 兩人被捕

毒品調查科探員早前收到線報，指有人利用村屋種植大麻。探員昨日中午採取行動，突擊搜查落馬洲及八鄉打石湖村兩間村屋，在落馬洲村屋檢獲630棵大麻，並以「栽植大麻植物」拘捕一名36歲鄭姓男子；在八鄉村屋檢獲1100棵大麻，並以相同罪名拘捕屋內一名37歲姓劉本地男子。行動中總共檢獲1730棵大麻，總重量120公斤，市值3500萬元，以及大量用作栽植大麻的工具及裝備，如太陽燈、抽濕機、石油氣爐具、植物營養液及泥土等。

據了解，二人分別租用三層高村屋數個月，相信屬於同一販毒集團。在檢獲的大麻中，部分為大麻幼苗，警方相信已成功在集團出貨前搗破兩工場，阻止大麻流入市面。

用電量高用遮光布有可疑

毒品調查科行動組總督察譚子偉呼籲，如業主發現有租客租用三層高村屋，但經常只有一人出入、用電量異常高、窗戶經常關上或用遮光布蓋着，請即向警方舉報。

警方重申，種植大麻是嚴重罪行，根據《危險藥物條例》，一經定罪，最高會被罰款10萬元及監禁15年，市民切勿以身試法。

去年5月，警方於屯門及油塘兩個工廠大廈單位，破獲27年來最大宗大麻種植案，檢獲2004棵大麻植物及24公斤大麻花，總值3800萬元，拘捕10名越南籍人。