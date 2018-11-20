天水圍醫院急症室明起24小時 增專科病房收長期病患 紓屯院博愛壓力

天水圍醫院急症室目前提供12小時服務，明日起將擴展至24小時。今年4月至9月期間，該院急症室每日平均約250人次求診，曾一度高達364人次。現時到該院急症室求診的病人中，約15%需入院接受治療，當中超過三成為內科病人，入院患者會被轉送屯門或博愛醫院留醫，衍生跨區求診的不便。

奇難雜症仍需轉介

綜合專科病房啟用後，天水圍醫院可以接收病情相對穩定的內科病人入住，例如心臟衰竭、糖尿病等出現急性病發的長期病患者；但暫未處理「奇難雜症」，該類患者仍需轉介至聯網內其他醫院接受治療及檢查。

天水圍醫院內科及老人科顧問醫生容震宇舉例，糖尿病患者如感染流感，會出現血糖低的情况，目前是由急症室處理後，轉送屯門或博愛醫院留醫，而明日起該類病人可入住新病房。他稱該病房由急症科醫生主力處理，如有需要，內科醫生可會診。

醫生加7人 護士倍增

天水圍醫院急症科顧問醫生李立業表示為配合延長服務時間，該院急症部門醫生會由17名增至24名，當中10人是專科醫生。該院急症科部門運作經理鄧財德指出護士人手由33人增加一倍至66人；支援人員則由25人加至58人。

鄧續稱，新病房設32張病牀，預料院方會因應冬季流感高峰期，加開至合共40張，病房最多可容納52張病牀。