種族歧視例未涵蓋政府人員 政制局稱檢討

少數族裔長者申綜援 政府拒安排翻譯

少數族裔團體WE Superwomen Group代表Sairah Abbas批評，政府提出平等只是空談，政府大部分服務都無傳譯服務，有逾60歲的少數族裔人士想申領綜援，被要求更新文件，該長者聽不明政府部門人員的意思，對方認為他是「扮唔識聽」，不為他安排翻譯服務。Sairah認為，若政府發現前線人員沒有提供翻譯服務，應懲罰相關人員。屬少數族裔的Iqbal Zaffar稱，他曾在見工時，被「因留鬚」等藉口拒絕，認為政府應向僱主多宣傳反種族歧視。

新移民互助會代表不滿新移民經常被侮辱為「蝗蟲」，又批評「削減單程證」的訴求是罔顧中港家庭苦等團聚，並在反填海問題上被抹黑，批評政府多年來都沒有立法保障新移民。

政制及內地事務局副局長陳帥夫稱，政府短期內會提交草案，修訂8項平機會認為要優先處理的法例，當中6項涉及種族歧視條例，亦會重新檢討於條例中涵蓋政府人員行使職權和職能時的歧視行為。他說，現時政府內部有反種族歧視的行政指引，會檢視指引如何做得更好。