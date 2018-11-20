鞋癡搬家失鞋告新屋主 官斥偽造供辭判敗訴

原訴人為陸寶英；首、次被告為新屋主夫婦鮑錦洲和李憶夢。法官質疑原訴聲稱她愛鞋如寵物的說法，指她搬屋過程中不但沒有親自執拾鞋子，更疏忽地向傭人表示「留下鞋櫃」，令傭人以為是「整個鞋櫃」連同內裏的鞋留下，形容原訴是粗心的鞋主。

官不信曾向新屋主炫耀珍藏

法官表示原訴遺失愛鞋有多個可能情節，包括搬屋公司職員、裝修工人曾先後進入涉事單位工作，加上鞋櫃放置走廊，任何出入大廈的人都會路經，不排除是他人取去鞋子而非被告。

原訴其中一項重要指控，聲稱她曾向被告展示她的愛鞋，被告有意圖取去她的名牌鞋。法官認為既然被告曾向原訴否認見過鞋子，原訴在電話中卻沒有挑戰和質疑被告，邏輯上原訴不就此爭議，亦即原訴事實上沒向被告展示過鞋子，認為原訴偽造供辭，以支持她的指控。

法官指原訴無法證明被告知悉鞋櫃藏有名牌鞋，以及是否由被告親自處理鞋子，故判原訴敗訴。

【案件編號：DCCJ846/17】