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熱水淋印傭 七旬婦囚一年

【明報專訊】78歲老婦將丈夫離世歸咎新聘印傭沒盡早入職，將熱水倒向正下廚的印傭，導致印傭背部中層燒傷，更要求印傭即時收拾離開。老婦早前被裁定「意圖導致他人身體受嚴重傷害」及違反《僱員保障條例》終止女傭合約共兩項控罪罪成，法官昨指老婦從後澆熱水的行為令事主無法防備，令事主飽受痛楚，判處老婦監禁一年及罰款500元。

辯方引述臨牀心理報告指出，被告倪荷玉沒有悔意，性格衝動，情緒管理差劣，但沒有證據顯示被告有暴力傾向，相信被告乃一時衝動，以及因喪夫關係才犯案，重犯機率極低。

辯方呈上15封求情信，家人均稱被告平易近人，又指她早年生活艱苦，仍任勞任怨。在被告女兒家工作近13年的外傭亦稱，一直覺得被告沒有對外傭不友善。

散庭後犯人欄內喊「我沒做過」

區域法院法官判刑時指出，相信是次乃單一事件，被告犯案沒有預謀，只因聽見事主說「你先生是要死的就自然會死吧」的晦氣說話，才會失去理智犯案；惟被告從後向事主澆熱水，導致事主背部中層燒傷，難以躺睡，判處監禁式刑罰是無可避免，考慮到被告年邁，最後判處被告監禁一年，而違反《僱員保障條例》則判罰款500元。

散庭後，被告在犯人欄內高喊「我沒有做過這個事情」、「為什麼會這麼判」，其到庭親友亦對判決表示不滿。

【案件編號：DCCC136/18】

相關字詞﹕老婦 燒傷 意圖導致他人身體受嚴重傷害 暴力 外傭 印傭

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