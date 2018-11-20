七警上訴 質疑呈堂片欠攝影師確認 指定罪不穩妥 不代表原審官能力有問題

【明報專訊】2014年佔領運動期間，7名警察把公民黨前成員曾健超拖到「暗角」拳打腳踢，被裁定襲擊致造成身體傷害罪成，分別判囚兩年。他們不服定罪及判刑提出上訴，上訴庭昨開庭審理。上訴方再次質疑原審法官是否能毫無合理疑點地確認呈堂的無綫電視片段屬真確；但上訴方強調他們雖認為定罪不穩妥，但並不代表原審法官的能力有問題。
上訴方與律政司的律師團隊「粒粒皆星」，分別聘用多名英國御用大律師、資深大律師出戰。上訴方包括英國御用大律師Tim Owen及資深大律師郭兆銘、余承章、黃敏杰、鄧樂勤、郭莎樂及謝華淵。控方則由英國御用大律師Jonathan Caplan及刑事檢控專員、資深大律師梁卓然代表。
上訴方：外界批「法官無能」損法治
代表時任有組織罪案及三合會調查科總督察黃祖成（51歲）的Tim Owen昨率先陳辭，他提及本案早前裁決後，外界有人批評原審法官無能，他認為有關批評只為了損害法治，存有偏見且毫無根據。Owen強調即使上訴方認為原審法官的定罪不穩妥，並不代表原審法官的能力有問題。
指原審錯誤接納無綫新聞製作經理證供
原審時，7人已多次就拍得案發經過的無綫電視片段真確性爭辯。上訴方昨再次提出有關質疑，Owen指無綫電視新聞製作經理黃廣海雖曾作供，但認為原審法官錯誤接納黃廣海的證供。上訴方認為理應由拍攝片段的攝影師出庭作供，解釋片段真偽。上訴方亦指原審法官在沒有攝影師作供或沒有母帶的情况下，以有關片段作參照藍本，是犯了法律上的錯誤。
上訴方質疑原審法官採納上述片段時，是否確定控方舉證達至毫無合理疑點。另外，上訴方指警方證人只依賴經剪輯的圖片或影片認出上訴人，做法並不穩妥。
上訴聆訊預料需時3天，所有上訴人早前已獲准保釋等候上訴，聆訊今續。
【案件編號：CACC38/17】