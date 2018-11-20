七警上訴 質疑呈堂片欠攝影師確認 指定罪不穩妥 不代表原審官能力有問題

上訴方與律政司的律師團隊「粒粒皆星」，分別聘用多名英國御用大律師、資深大律師出戰。上訴方包括英國御用大律師Tim Owen及資深大律師郭兆銘、余承章、黃敏杰、鄧樂勤、郭莎樂及謝華淵。控方則由英國御用大律師Jonathan Caplan及刑事檢控專員、資深大律師梁卓然代表。

上訴方：外界批「法官無能」損法治

代表時任有組織罪案及三合會調查科總督察黃祖成（51歲）的Tim Owen昨率先陳辭，他提及本案早前裁決後，外界有人批評原審法官無能，他認為有關批評只為了損害法治，存有偏見且毫無根據。Owen強調即使上訴方認為原審法官的定罪不穩妥，並不代表原審法官的能力有問題。

指原審錯誤接納無綫新聞製作經理證供

原審時，7人已多次就拍得案發經過的無綫電視片段真確性爭辯。上訴方昨再次提出有關質疑，Owen指無綫電視新聞製作經理黃廣海雖曾作供，但認為原審法官錯誤接納黃廣海的證供。上訴方認為理應由拍攝片段的攝影師出庭作供，解釋片段真偽。上訴方亦指原審法官在沒有攝影師作供或沒有母帶的情况下，以有關片段作參照藍本，是犯了法律上的錯誤。

上訴方質疑原審法官採納上述片段時，是否確定控方舉證達至毫無合理疑點。另外，上訴方指警方證人只依賴經剪輯的圖片或影片認出上訴人，做法並不穩妥。

上訴聆訊預料需時3天，所有上訴人早前已獲准保釋等候上訴，聆訊今續。

【案件編號：CACC38/17】