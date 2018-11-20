70歲女病人中招 居紀律部隊宿舍

衛生署發言人表示，一名有長期病患、自身免疫力不足的70歲退休女病人，自去年5月1日出現腹痛、頭痛及厭食等病徵，3日後入住廣華醫院，其間採集的血液樣本對戊肝病毒抗體呈陽性反應，經治療後痊癒並出院。港大其後作回顧調查，在患者的庫存樣本發現大鼠戊型肝炎病毒，並於本月通報衛生防護中心。據了解，女病人本身患類風濕關節炎。

記不起曾否見老鼠

發言人續指女病人居於黃大仙紀律部隊宿舍，她記不起曾否接觸老鼠或其排泄物，以及曾否在住所見過老鼠，經流行病學調查後，未能確定感染源頭及途徑。

食物環境衛生署發言人表示，接獲衛生防護中心通報後，已派員前往患者居住的沙田㘭道一帶巡查，包括公屋、私樓、公園及學校等，經初步視察，部分場地有「輕微鼠患」情况。因應事件，食環署會加強該處公眾地方的防鼠滅鼠工作，而黃大仙各組別人員亦展開聯合行動，包括檢控違例棄置垃圾的人。

衛生署指出，本港在前年及去年分別錄得96宗及64宗戊肝，今年截至11月18日有40宗。老鼠可直接或間接傳播多種疾病給人類，中心提醒市民在居住環境中除去老鼠的食物或巢穴，妥善儲存食物於有蓋容器，並避免接觸老鼠及受其排泄物污染的地方。