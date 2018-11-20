瑪麗兩病人急需一周內換肝

30市民職員願意捐肝

九巴發言人表示，江振超為培訓及服務質素管理部職員，在九巴任職逾20年，與妻子育有兩名11及3歲的子女。江在本月發現肝硬化迹象，並一直留意肝臟情况，至上周六（17日）昏迷入院，確診患急性肝衰竭。江的妻子及兄長經檢驗後，不適合捐肝臟，其姑姐昨亦接受捐肝評估。

發言人指出，昨有逾30名熱心市民及職員表達願意捐肝意願，已將資料交予院方。發言人續指出，目前兩名急需求肝的患者血型均為B型，「兩個家庭都有急切需要」，呼籲市民接受評估。

香港大學肝膽胰外科及肝臟移植組臨牀副教授陳智仁表示，一般肝衰竭患者的肝功能可於一至兩周內跌至零，如未能及時換肝，細菌可乘虛而入，一般會引致肺炎、腹水及尿道炎等，其他器官亦會逐漸衰退，如出現敗血病，「細菌走勻全身」，或已不適合接受換肝。

陳指出，醫院會每日為病人抽血，並根據其肝功能、腎功能及血凝指數計分，分數愈高，代表病人肝功能愈差。被問到可否將屍肝一分為二令兩人受惠，陳表示，通常左、右肝可分別移植予小朋友及成人，但不適用於兩名成人患者，故需兩名捐贈者伸出援手。他續指瑪麗醫院在上周了進行兩宗屍肝移植手術，期望可延續奇蹟，為患者帶來新生。