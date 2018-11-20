患病老夫婦燒炭亡 夫坐輪椅妻抑鬱 曾表厭世

女兒探望揭發報警

一名59歲女子昨下午1時許前往天水圍天恩邨恩樂樓11樓一單位探望年老父母，發現大門反鎖，屋內無人應門，並聞到炭味，遂報警求助。消防接報到場，破門入屋，發現二人倒斃單位內，單位內有燒過的炭，二人當場證實死亡。

大批探員事後到場，封鎖現場調查，並在現場檢走一批證物，包括兩個被黑色膠袋包着的鑊形物件，以及邀請一名男親友協助調查。警方將案件列自殺協定，交由元朗警區刑事調查隊第四隊跟進。

據了解，男死者姓呂，75歲，因行動不便需要輪椅代步，案發時被發現在廚房內，坐在輪椅上不省人事；女死者姓姚，87歲，長期患有抑鬱症，案發時被發現倒臥在房內牀上。警方在客廳發現燒過的炭，單位窗戶緊閉，現場未有檢獲遺書。二人死因有待驗屍後確定。

據悉，單位只有死者二人居住。二人育有5名子女，全部並非與父母同住，子女均有定期前往探望。其子女指父母感情要好，家人關係亦良好，惟父母二人早前曾透露厭世、有死念，家人有加以安慰，惜仍未能阻止悲劇發生。

■防止自殺求助熱線

生命熱線：2382 0000

撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

社會福利署：2343 2255

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