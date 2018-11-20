八口蝸居百呎劏房　領職津才敢買水果

張家居住的百呎劏房內有兩張碌架牀，張先生與14歲大仔睡其中一張的下格，張太和8歲二女、6個月小兒睡上格；另一張碌架牀，張老太與兩歲孫女睡下格，張老先生則睡上格。由於空間小，飯枱細，吃飯亦要分兩場，張先生、太太、大仔和二女先吃，爺爺嫲嫲照顧小朋友；然後換三女與爺爺嫲嫲吃。

睡兩碌架牀 開餐分兩場

任職電工的張先生是家中唯一經濟收入來源，他收入不穩，月入約兩萬元，低於六人及以上家庭月入22,500元的貧窮線，屬官方定義中政府福利介入前的貧窮人口。

張家每月需支付6000元租金，家中又有4隻「化骨龍」，張太說有時想吃生果都沒錢買，「屋企人多，一份蘋果4個要20蚊，一下子就吃光了」，二女嚷着想學跳舞彈鋼琴，大仔想有自己房間，更是遙遠的夢。

去年張家領到近兩萬元在職家庭津貼，兩老各有2000餘元長者生活津貼，家裏終有點錢供二女學跆拳道，晚上飯枱亦多了餸菜和水果。張太關注申領在職家庭津貼時，八人家庭和六人家庭收入上限相同，認為並不公平。張家下月可入住公屋，張太相信生活會好轉，但需先向親友籌集裝修費。