兒童貧窮率貧窮人口俱升 社聯：主因照顧者難打工

【明報專訊】以政策介入後計算，去年本港兒童貧窮率17.5%，較前年上升0.3百分點，兒童貧窮人口亦由17.2萬增至17.7萬。政務司長張建宗指出，部分新增貧窮兒童居於大型在職家庭，不少與長者同住，家中只得一人工作，家庭負擔沉重。扶貧委員會成員鄧家彪稱，兒童沒有收入，故兒童貧窮惡化，反映其家庭在職貧窮加劇，且不少照顧者未能全職工作，建議政府加強幼兒託管服務，釋放照顧者的勞動力，同時促請政府檢討在職家庭津貼成效，減省繁複行政手續，令基層更易申請。
鄧家彪指出，貧窮線以收入為量度基礎，增加現金津貼固然能令兒童脫貧，「但數字上脫貧，也不代表兒童生活好」，故更關注兒童身心成長。他認為政府需從政策及教育等方面入手，改善兒童健康、生活質素及增加他們發展潛能的機會，才能改善兒童貧窮問題。
倡增託兒釋放勞動力
去年有兒童的住戶，在政策介入後的貧窮率達15.8%，較前年微升0.5百分點。香港社會服務聯會表示，有兒童的住戶貧窮狀况惡化，主要是因照顧者不能投入勞動市場或只能從事兼職或零散工，建議增加託兒服務，釋放勞動力，並改善在職家庭津貼。社聯指不少人除了照顧兒童，也需照顧長者，建議透過照顧者津貼制度減輕負擔，並檢視及加強現有支援，令有意投身經濟活動的照顧者可考慮選擇全職工作。