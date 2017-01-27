年增2.5萬 137萬窮人9年新高 政策介入後貧窮率無升跌 張建宗：情况平穩

本港貧窮線以住戶入息中位數五成劃線，去年貧窮線門檻受基層勞工收入增幅帶動，一人至六人或以上住戶的貧窮線，除一人及三人住戶不變，其餘較前年升6.8%至12.5%不等，當中兩人戶去年月入9,800元以下屬貧窮人口（見圖）。

扶貧後計 窮人仍過百萬

去年貧窮人口達137.7萬，貧窮率為20.1%，較前年升0.2個百分點，恒常現金政策如綜援及生果金等介入後，貧窮人口減至100.9萬人，貧窮率與前年相同為14.7%。以去年全港約741萬人口推算，每5.4個人就有1人貧窮。

政策介入後 仍有48萬人在職貧窮

長者貧窮率略為改善，現金政策介入後長者貧窮率由前年31.6%降至去年30.5%，回落至2013年水平，但長者貧窮人口仍較前年多3萬，達34萬。另外，現金政策介入後，兒童貧窮率升0.3個百分點，新增貧窮兒童部分居於大型及三代同堂的在職家庭（見另稿）；在職貧窮人口達48萬，貧窮率為8.1％，升1個百分點。

政務司長張建宗指出，現金政策介入後，去年貧窮率與前年相若，且去年人口增加，基數擴大，整體貧窮情况「平穩」。他說長者貧窮率改善主要因改善長者生活津貼及多了長者就業；另需留意兒童貧窮情况。

張：因人口基數增 否認愈扶愈貧

被問到是否「愈扶愈貧」，張建宗認為形容不合理，並指本港面對人口高齡化及住戶小型化的挑戰，今年福利開支也較5年前增86%。他強調貧窮線有相當大局限，單以住戶收入為指標，無法反映部分政策或服務成效，並指去年數字未完全反映實况，如公共年金、在職家庭津貼等將於明年數據反映。

鄧家彪批扶貧「止血但不痊癒」

中文大學社會工作學系副教授黃洪稱，基層工資上升，失業率甚低，但現金政策介入前的貧窮人口及貧窮率仍上升，反映不少基層未能透過工作脫貧，也無受惠於經濟發展成果。扶貧委員會成員鄧家彪批評，政府扶貧政策「是止血但不是痊癒」，長者及在職貧窮仍嚴重，促請政府改善工資結構及退休制度。社聯行政總裁蔡海偉說，隨着本港經濟前景不甚樂觀及人口高齡化等挑戰，若政府不加強扶貧力度，貧窮問題將惡化。