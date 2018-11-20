黃之鋒：拆圍欄才算公義 泛民倡政府真正開放「廣場」

稱若早判 或影響上訴庭判決

民主派會議召集人毛孟靜強調，政府應向「雙學三子」道歉；曾任民陣召集人的區諾軒亦形容，雙學三子當時因進入「公民廣場（政總東翼前地）」而入獄可謂冤獄，「如無圍封，何來進入公民廣場？」他批評特首林鄭月娥上任後只是「假開放公民廣場」，卻施加諸多限制，包括開放時間、可攜帶什麼標語進入，冀今次判決結果能令政府真正開放「公民廣場」，包括拆除圍欄及近日加建的花槽，才能還市民集會、表達意見的空間。

公民黨陳淑莊批評，政府連圍欄都不敢拆，與原本開放式的設計可謂差天共地，「政府現時的安排叫開放，簡直貽笑大方」。人民力量陳志全呼籲政府勿浪費公帑上訴，應改變行政措施、盡量向市民開放「公民廣場」，以免浪費資源。民主黨林卓廷亦冀政府拆除旗杆下的花槽，他稱該平台原可用作與集會者溝通，加設花槽只會令集會難管理。