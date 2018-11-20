退休攝影師覆核勝訴 限時用「公民廣場」 官裁違憲

政府曾於2014年圍封「公民廣場」並於去年重開，惟有關集會規定一直沒有改變，本案判決意味着署方現時對公眾在「公民廣場」集會的規定同樣違憲。法官區慶祥在判辭亦指出，政府有權在用地施加規定，故即使他裁定現行規定違法，署方仍能重新考慮及制定規例，但規定必須合乎比例。

行政署：諮詢律政司再定下一步

行政署昨回應稱，會研究判辭及諮詢律政司意見後，決定下一步行動。申請人張德榮昨在庭外說，香港政府用盡辦法阻礙公眾在公眾地方合理、合法地遊行示威，應受到國際社會譴責，法庭是次裁決已證明政府所作所為違憲。

官質疑無法證明平日一人礙運作

申請方早前聆訊時指出，政府除限制集會日期外，更不論集會人數亦須事前申請，質疑現時規定過度嚴苛。政府則解釋上述限制是為了確保政府總部正常運作。

區慶祥法官認為政府的解釋並不合理，舉例指不明白為何一名公眾欲在平日或周六，獨自在該地靜坐示威的申請亦會被拒，質疑署方無法證明該公眾會影響政總日常運作。而有關規定亦不容許署方行使任何酌情權，正如本案申請人單單因其擬定集會日期不合規定而被拒絕申請，證明署方拒絕申請時沒有考慮其他相關因素。區官稱，雖然公眾在該地示威並非有絕對權力，但署方的限制亦須合乎比例。

對於署方指該地並不是公眾地方，政府作為私人物業業主能向使用該地的任何人施加任何限制；區官引述終審法院在方國珊擾立會案的案例反駁，署方以業主身分，不合比例地限制公眾在政總東翼前地行使言論自由，犯原則性的錯誤。因此，有關規定屬違法。區官裁定行政署對公眾使用政總東翼前地的集會規定違憲，違反《基本法》第27條、《人權法》第16及17條，即侵犯市民言論及集會自由。

【案件編號：HCAL136/14】

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