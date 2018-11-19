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2018年11月19日星期一
港聞二
越柙犯被揭上市公司主要股東 事發當天公司股價暴跌 今提堂
澳門賽車炮彈F3飛撞攝影台 5人傷
換肝手術恐跌破50宗 近年新低 育兒童換肝人才需10年 手術少培訓更長
媒體報道好人好事 激發家屬允捐贈
九巴員工急需換肝
涉失德醫生：腹積水正常 專家：4厘米非少
麥列菲菲：復牌準則有檢討空間
港珠澳橋客量創新高 團體促限旅客
800人牽手保衛展亮 福利委員會明開會討論
英訂法規先交專家檢視 負責人稱增質素倡港借鏡
蛇匪入屋歌廳女接贓 村屋連環爆竊拘3人
鍾士元周四設靈周五出殯
術後持續疼痛流血水 逾年未消腫 鼻部整形疑無牌醫生操刀 事主報警
藥費援助收窄家庭定義 供養成年子女料減資助
卧底搗破網上情緣詐騙集團 11人被捕
讚歎一張相拍齊山脊海岸城市 景觀全球獨有 奪國際獎攝影師：港人不懂欣賞香港
羅致光：未來需多1200安老院 逾半護理員超50歲 料2041要多3倍人手
打擊酒駕遇兩車衝路障 警長險捱撞
毫米波雷達 軍事科技民用救命 港初創研究 護老保安物管應用
源於阿帕奇直升機旋翼導彈
尊子漫畫
凱欣阿人 你急我都急
4228人完成毅行 佛你隊靠個「空」字
自由黨成立義工組 服務青年
張建宗多花3小時都要撐高鐵
東區醫院新加「打卡位」
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【明報專訊】（請看附圖）
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