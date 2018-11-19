毫米波雷達 軍事科技民用救命 港初創研究 護老保安物管應用

King City Technology Limited共同創辦人兼行政總裁黃永基表示，他於2004年在科技大學取得電子工程碩士學位，之後在美資科技公司工作10餘年，主要從事藍牙和USB等半導體線路設計。

2016年初，他在網上看到Google的一個研究項目，採用了60GHz的毫米波雷達技術來作手勢辨識，覺得十分有啟發性。他再搜尋翻看資料，覺得這種新技術大有前途，隨即伙拍其妻舅和一名大學師弟，成立了King City，主要研究毫米波雷達技術的各種應用，同年中成為科技園的培育公司。

裝於天花 監察長者防跌倒失救

黃永基解釋，毫米波雷達是一種比較新的技術，具有多個優點，包括分辨率（精確度）較高，可達到毫米級；又不會像紅外線技術般容易受溫度干擾（例如暖爐和廚房爐具等）。

在研究應用於手勢辨識前，已有多間科技巨企將毫米波雷達技術應用於無人駕駛汽車測距和避障方面。近年一些歐美晶片生產商的毫米波雷達晶片產量亦愈來愈多，價格漸漸變得可接受。黃永基隨口已可說出毫米波雷達的幾個應用方案，例如可安裝在一般家居的天花板上或假天花內，偵察家中長者有沒有跌倒，避免他們失救；又或安裝於傷殘公廁的天花板上或假天花之內，偵察如廁的傷殘者有沒有跌倒。

黃永基表示，暫時他們的設計是若長者或如廁者距離地面的高度低於1米超過10分鐘，有關裝置就會透過流動電話網絡或Wi-Fi網絡，以短訊通知長者的家人或者物業管理員。

這個方案好處是，長者和傷殘者毋須攜帶任何穿戴式電子裝置或傳感器，故無不願攜帶和忘記攜帶、忘記充電等問題。

黃永基表示，一般來說，若毫米波雷達是安裝於家居或傷殘公廁的天花板或假天花，會接駁電源線取電；在這類應用中，毫米波雷達需要很頻密地更新數據，每隔0.2秒就偵測一次，才可偵測出長者或傷殘者的連續動作，例如是否跌倒，甚至向前跌還是向旁邊跌等。

商場屋苑育嬰室殘廁試用

費用方面，若不計安裝，該公司每個毫米波雷達裝置收費介乎1000至1500元。當然購買愈多，單價就愈低。

該公司9月份已為本地某地產集團旗下一個屋苑的一個傷殘公廁安裝了毫米波雷達裝置，本月還會為同一集團旗下一個商場的一個育嬰室安裝。該公司還正在和另外兩個地產集團商討合作，準備安裝在兩者旗下部分物業的傷殘公廁。亦有一些安老院和一個大型展覽館正在商討合作。

黃永基透露，該公司現有7名員工，成立至今已在研發上投資了超過100萬元，近月開始有收入，相信今年底或明年初就會收支平衡。至於未來收入，估計最多仍是來自物業管理行業；安老院市場則要較多時間開拓。

物管料成客源 待拓長者市場

暫時來說，該公司主要是透過參加展覽以及一些傳統企業和初創企業的交流活動宣傳。該公司今年4月中亦曾在貿發局主辦的「香港春季電子產品展」中展出其方案。在月前舉行的「中國移動OneNET創客馬拉松大賽」香港賽區比賽，該公司亦成為10支入圍隊伍之一。

今年底或明年初，該公司還會參加香港科技園主辦的活動，在內地「路演」推廣，明年1月則會參加美國拉斯維加斯的「消費電子產品展」（CES）。

明報記者 薛偉傑