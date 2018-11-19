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鍾士元周四設靈周五出殯

【明報專訊】被形容為「政壇教父」、人稱「大Sir」的鍾士元於上周三逝世，享年101歲。鍾家將於周四（22日）下午5時在香港殯儀館設靈，翌日上午10時大殮並舉行悼念儀式，隨即出殯。

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