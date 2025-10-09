教師企跳控校方針對施壓體育科 曾禁中六生參加校隊免礙成績 東華三院：是有序調整

東華稱予支援 教局關注

警方稱上周四下午5時許，收到44歲男事主報案稱自己正在屯門一學校天台，情緒激動並需支援。警方、消防及救護員其後到場，將他送往屯門醫院治理，事件中無人受傷。

事主昨表示，校方上月舉辦陸運會，上周開會檢討，席間提到陸運會很多學生有紀律問題，他被怪責無教好學生，高層稱要向他發警告信。他稱感到不公、希望解釋，卻被高層打斷稱「無禮貌」。他繼而情緒激動，盼報警求助但被高層阻止；事主稱一怒之下衝上天台，後來自行報警，獲送院檢查。現時他在家休養，未知復工日期。

向高層反映盼撤措施 接警告信

事主稱在該校教體育科約20年，過去負責校隊營運、參賽等。他指上學年起，學校高層以「體育影響學生DSE成績」為由多次施壓，包括上學年初一度宣布所有中六生不得參加校隊，惹學生大規模投訴。他說由於該校體育成績不俗，曾向高層反映希望撤回措施；校方後來容許中六生參賽，事主則被派「警告信」，指他處理事件不當，他因而感到強烈不忿，去年底確診抑鬱症，須定期覆診服藥。

東華三院回覆本報稱，中六生在10月完成領袖生交職後，一般會暫停參賽以集中準備公開試，但並非全面禁止學生參與課外活動，而是「有序地調整參與方式」。院方強調，凡中六生學習情况有望達DSE 2級水平，均可申請繼續代表學校參賽，本學年不少中六生符合條件。

獲准請假見醫生 後被指曠工

另外，事主指控校方高層不時針對他；東華三院回覆本報時未透露事主曾否遭受針對或欺凌，稱十分關注教職員身心健康。事主向本報說曾向高層反映健康狀况，有感不獲重視，舉例有次他獲准請假半天見醫生，回校被責怪「曠工」。事主又稱高層曾形容他為「學校殘餘」，曾私下叫同事不要與他共膳。

教育局稱，為協助教師處理工作壓力及精神健康問題，局方設「教師陽光專線」，委託專業輔導服務機構向教師提供輔導等。

■防止自殺求助熱線

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

生命熱線：2382 0000

撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

社會福利署：2343 2255