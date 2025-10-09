稱因特朗普撤簽證 英學生改讀港大

牛津蟬聯百強之首

THE：美校國際視野削 特影響待研

來自英國的Kiki今年入讀港大，主修生物科學，她昨日向本報說，原本只報10間美國大學，但總統特朗普早前突取消大批國際生學生簽證，她無法赴美；而港大當時延長報讀期限等，於是立即轉報港大，約兩個月後便抵港。她說未深入研究香港政治環境或地緣政治，但認為香港現較美國穩定，又稱港大排名前列，學費亦較美國便宜近半。

來自孟加拉、讀計算機科學與金融雙學位課程的Arpon說，港大雙學位課程符合其學術興趣、就業目標。他有志從事產品管理、量化金融等工作，認為香港初創企業環境較美加活躍，又指港府補貼企業、大學低年級生也有機會實習，其他地方少見。他續說，香港在亞洲具商業與文化熱點地位，機遇較其他城市突出，計劃畢業後留港工作數年。

從瑞典來港、主修社會科學的Max提到早前因與室友不和，遂搬離大學宿舍，現每月花約1.4萬元租屋，慨嘆香港租金非常貴。