明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

教育

稱因特朗普撤簽證 英學生改讀港大

【明報專訊】英國《泰晤士高等教育》（THE）今日公布2026年度世界大學排名，英國牛津大學蟬聯第1位，全球首10位均為英美院校，美國佔7間，當中麻省理工學院（MIT）連續兩年排第2；普林斯頓大學排第3，按年升一位；哈佛大學排第5，跌兩位。THE向本報提供資料指出，美國院校國際視野（International Outlook）倒退，但這項數據只反映各院校2023年表現，因此探討美國總統特朗普政策是否影響當地院校今年度成績屬言之尚早。

牛津蟬聯百強之首

THE：美校國際視野削 特影響待研

來自英國的Kiki今年入讀港大，主修生物科學，她昨日向本報說，原本只報10間美國大學，但總統特朗普早前突取消大批國際生學生簽證，她無法赴美；而港大當時延長報讀期限等，於是立即轉報港大，約兩個月後便抵港。她說未深入研究香港政治環境或地緣政治，但認為香港現較美國穩定，又稱港大排名前列，學費亦較美國便宜近半。

來自孟加拉、讀計算機科學與金融雙學位課程的Arpon說，港大雙學位課程符合其學術興趣、就業目標。他有志從事產品管理、量化金融等工作，認為香港初創企業環境較美加活躍，又指港府補貼企業、大學低年級生也有機會實習，其他地方少見。他續說，香港在亞洲具商業與文化熱點地位，機遇較其他城市突出，計劃畢業後留港工作數年。

從瑞典來港、主修社會科學的Max提到早前因與室友不和，遂搬離大學宿舍，現每月花約1.4萬元租屋，慨嘆香港租金非常貴。

上 / 下一篇新聞