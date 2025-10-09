明報新聞網
教育

攬大量內地生員 THE讚八大國際化 5港校入大學百強 港大33 3間排名新高

【明報專訊】英國《泰晤士高等教育》（THE）今日公布2026年度世界大學排名，本港續有5間大學位列全球百強，排名皆升，其中香港大學位列第33名，按年升兩位，蟬聯本地大學之首，亦是亞洲第6、全國第3位。中大、城大、浸大排名創該校新高，教大和嶺大首上榜（見表）。THE回覆本報稱，港8間資助大學的國際化表現出眾，歸因各校招攬大量來自內地的學生和教職員。

港大：非本地本科生申請破紀錄

排名以院校的「教學」、「研究環境」、「研究質素」、「國際視野」及「產業」5個範疇計算，涵蓋研究實力、取錄國際生等共18項指標。THE為全球115個國家或地區逾2100間院校評分。港大蟬聯本地大學首位，位列第33，升兩位。校方昨稱一直營造國際化的學術環境等，又指今學年接獲逾2.5萬份非本地本科生入學申請，按年升近25%，創歷史新高。

教大首參加 排名超浸大

中大全球排第41名，升3位；科大位列58，升8位；城大升3位至第75名；理大升1位排第83名；浸大排第201至250，升約50位。教大及嶺大今年度首參加排名，分別排第195位及301至350位，教大校長李子建及嶺大校長秦泗釗同稱對成績感到欣喜。

THE指出，香港八大國際化表現出眾，料因招攬大量來自內地的學生和教職員。THE數據顯示，八大「國際視野」成績均近90分（滿分100），有5間更獲96分以上，表現屬全球前25名，排名依次為城大、浸大、理大、科大及港大。

THE：港「國際視野」平均分高

「研究環境」得分較低

本報並向THE查詢，香港院校未來5年應將哪個亞洲國家或地區視為主要競爭對手，THE排名編輯Ellie Bothwell回覆說，港校正與全球最優秀的高等教育體系競爭，包括美國、英國、內地、德國及加拿大。她續稱若與全球排名首200位大學比較，香港在「國際視野」、「研究質素」和「產業」平均分較高，但「研究環境」和「教學」得分較低。

中大表示，該校「博士學士比」及「教學聲譽」較去年的進步最顯著。中大工程學院副院長黃錦輝說，政府近年「搶人才」，如設「傑出創科學人計劃」資助院校聘請知名學者，本港亦吸納受美國收緊留學簽證政策影響的學生，助本港大學排名上升。

科大回覆稱一向視排名為參考，將續推動創新教學、卓越科研等。城大稱已連續3年在「產業」範疇獲滿分，彰顯產業化等卓越成就。理大稱在「專利」指標獲滿分，印證對知識轉移的堅定承諾及對國家經濟發展作貢獻。浸大稱排名肯定該校致力提升教學與研究的表現。

