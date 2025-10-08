暑假印尼義教牛津交流 醫科生：抽時間做熱誠事

不想被體制「框死」 冀跳出舒適圈

Brian畢業於傳統名校喇沙書院，中學修讀物理、化學、生物和數學M2，兩年前中學文憑試（DSE）考獲7科45分（滿分49）成績。他說自己喜歡幫人，加上醫科有很多未知領域等待發掘，故希望入讀中大醫科。

他笑言想過無悔的大學生活，一年級起便積極參與不同活動，包括擔任醫學院院會的會長、參與海外交流等。他憶述去年暑假到印尼城市棉蘭（Medan）當義工一星期，為當地學生及家庭做健康檢查、教授基本急救、包紮等知識，十分難忘；當日跟當地小孩臨別之際，他坐上車準備離去，有小孩仍追在車後、面露笑容道別，令他感觸為何他們的心靈會如此富足。

他說以前並不了解落後地區的生活狀况，做義工後有「身在福中不知福」的感悟。他在同一暑假亦到牛津交流一周，其後將兩地經歷寫成英文書。

Brian說很多人認為醫科生很忙、無暇發展興趣，但其實不然，「時間要抽出嚟一定抽到，特別係做一啲自己有熱誠嘅事」。他說醫療體系像個「大齒輪」，一直希望能跨出舒適圈，了解自己如何做更多。Brian對神經科有興趣，亦有志於創科，盼日後工作能結合兩者，幫助更多人。