中大醫科課程改 首兩年倡副修、社服 6年分成3階段 下學年採用「擴學生視野」

【明報專訊】中大醫科下學年（2026/27）起將採用新課程模式「CU Medicine Plus」，希望醫科生兼具創科精神、領導力和人文關懷。新模式引入3層架構，將課程分為3個階段，首階段着重全人發展，鼓勵學生選讀副修、參與社區服務等。中大醫學院院長趙偉仁說，隨着人口老化、人工智能（AI）應用等趨勢冒起，好醫生不但需要知識，亦要有同理心、認識創科等。

各留4至8周 後4年重專題研習臨牀實習

新模式下，中大6年內外全科醫學士課程以每兩年為單位分成3個階段，包括「MedExplore」、「MedExceed」和「MedExcel」，每階段預留最多4至8星期讓學生有全人發展、參與醫學專題研習和臨牀實習的機會（見表），後4年着重協助學生了解所選的專科。中大醫學院副院長（教育）黃仰山說，明白新模式會增加學習元素，故改良部分課程，舉例部分課堂將容許網上教學，確保學生有空間多元發展。

副院長（學生事務）吳兆文說，醫科課程本身容許學生自由發揮，如申請海外實習、參與人道工作等，但礙於欠缺統籌，加上部分學生「比較摺」、「入嚟只係為讀書」，個別學生或無多元發展。趙偉仁期望新模式擴闊學生視野，令學生持續貢獻業界。

稱GPS被詬「搞階級」 與新模式各有側重

中大醫學院自2013年推出「環球醫學領袖培訓專修課程（GPS）」，收分較內外全科醫學士高，不少中學文憑試（DSE）狀元入讀；現時大學聯招（JUPAS）網頁顯示學額約30至50個。吳兆文說，GPS歷年培養出逾300個畢業生，當中逾20人海外進修後回醫學院做教授，認為數據反映課程有成效，惟由於以往GPS收生少，被人詬病「搞階級」；醫學院總結經驗後，希望透過新模式，有系統地整合現有資源，使更多非GPS學生受惠。

至於新模式下的內外全科醫學士和GPS課程有何不同，吳稱新模式重視知識「闊度」，GPS着重知識「深度」，每名GPS學生會獲分配一名醫學專科導師，伴隨其6年醫科生涯，相信GPS仍有獨特之處。

翻查資料，港大醫學院醫科2016/17學年起增設「增潤學年」，醫科生3年級時可選參加服務、人道救援工作、研究實習或增插課程；該院近年亦推出「傑出醫科學人」計劃，設入學獎學金吸引尖子入讀醫科。被問新模式是否為跟港大「對撼」，吳兆文期望新模式對收生有正面影響，但重申推行初衷是提升整體學生的學習成果，「唔係為咗爭（學生）」。助理院長（入學）朱昭穎補充，中大醫學院過去五六年JUPAS收生比例維持約七成，且收分持續上升，反映學院收生無困難。

