報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
教育
2025年10月8日星期三
語文同樂 第791期
中大醫科課程改 首兩年倡副修、社服 6年分成3階段 下學年採用「擴學生視野」
暑假印尼義教牛津交流 醫科生：抽時間做熱誠事
大人ing：「可持續」的音樂路
大人ing：XTIE 為音樂打破「I人」框框
視聽之娛：《觸電》——取材嘗試新意，意念可更超前
唱乜東東：混合幾種手法書寫 陰陽相隔的愛
時事中文：小心火燭，提防祝融
文學藥方：如果可坐時光機
Talk of the town：Ecotourism and Country Parks
Talk of the town：Appreciate the natural beauty of Hong Kong
Answers：Talk of the town
STEAM：Smart glasses
Game
Answers：Game
唱乜東東：混合幾種手法書寫 陰陽相隔的愛
prev
next
【明報專訊】■聽吓先
相關字詞﹕
語文同樂 第791期
上 / 下一篇新聞
中大醫科課程改 首兩年倡副修、社服 6年分成3階段 下學年採用「擴學生視野」
暑假印尼義教牛津交流 醫科生：抽時間做熱誠事
大人ing：「可持續」的音樂路
大人ing：XTIE 為音樂打破「I人」框框
視聽之娛：《觸電》——取材嘗試新意，意念可更超前
唱乜東東：混合幾種手法書寫 陰陽相隔的愛
時事中文：小心火燭，提防祝融
文學藥方：如果可坐時光機
Talk of the town：Ecotourism and Country Parks
Talk of the town：Appreciate the natural beauty of Hong Kong
Answers：Talk of the town
STEAM：Smart glasses
Game
Answers：Game
中大醫科課程改 首兩年倡副修、社服 6年分成3階段 下學年採用「擴學生視野」
暑假印尼義教牛津交流 醫科生：抽時間做熱誠事
大人ing：「可持續」的音樂路
大人ing：XTIE 為音樂打破「I人」框框
視聽之娛：《觸電》——取材嘗試新意，意念可更超前
時事中文：小心火燭，提防祝融
文學藥方：如果可坐時光機
Talk of the town：Ecotourism and Country Parks
Talk of the town：Appreciate the natural beauty of Hong Kong
Answers：Talk of the town
STEAM：Smart glasses
Game
Answers：Game
prev
next