教育

港、日篇幅減 教師憂削歷史科定位 「均衡讀三地現代化 可起他山之石作用」

【明報專訊】高中歷史科和中史科將更新，教育局上周五公布新課程框架，其中歷史科課程目標有改動，新增期望學生「成為具備世界視野的中國人」等元素。現時香港史、中國史、日本史各佔一單元，講述三者如何「現代化與蛻變」，有中學歷史科教師認為這是課程特色之一，稱均衡學習3個地方的現代化，可起「他山之石」作用，憂新課程削弱歷史科定位。

高中雙史將更新，增加中國近代史篇幅，首批影響是2027年9月讀中四的學生。根據教育局公布新課程框架，歷史科五大單元將重整。現時學生分別學習香港史、中國史、日本史，探討三者如何現代化與蛻變，但新課程除在「中國與世界：國家走向現代化及成為國際重要成員的歷程」設獨立單元教授中國史，不再有香港史、日本史單元。

現有課本述日本戰後正面變化

本報記者翻閱現時「適用書目表」其中一本歷史課本，教香港政制的課文提到，1980年代起愈來愈多華人擔任首長級官員，如陳方安生1993年成為布政司；另有獨立單元教日本史，如二戰後經濟起飛、社會變得自由等（見表）。

中學歷史科教師梁老師向本報表示，近年歷史科一直保持均衡香港、中國、日本史內容，有「他山之石」之用，如日本明治維新經驗可對比中國近代化過程曲折，形容這是歷史科主題甲一大特色，亦是史學研究中非常重要的分析技能。

憂與中史公民重複 損興趣

梁相信不少選修歷史科的學生對外國史感興趣，認為新課程大增中史比例，會削弱歷史科定位，又憂慮歷史、中史、公民科界線模糊和重複，影響學生學習動機、多元思考。

中學歷史科教師張往則說，學習現代化概念的價值在於了解一個國家或社會，由封建專制邁向文明現代，涉及比較不同國家或社會的發展，包括成就、不足、困難、利弊、轉折等，亦強調在政治、經濟、社會、文化、國際關係等層面探究，因此學生能夠有「同時代」的不同個案分析及對照，是整全研讀現代歷史的關鍵之一。

「同代個案對照 整全讀史關鍵」

至於歷史科香港史的改動，張往認為學習本地史是每個現代文明基礎教育的核心課程內容，更要反思整個教育系統有否足夠關注及資源予下一代學習香港歷史，他反問如果學生不選修歷史，「是否期望大多數下一代的年輕人可以對香港的過去發展一知半解？」梁老師則認為大幅削減香港史，無疑是抹殺提升學生興趣的機會。

張往又提到，新課程考評未有具體方案，因此暫難定論課程特色，惟指歷史科教師日後如何持守獨立批判精神、專業處理不同課題，將會是一大挑戰。

相關字詞﹕課程改革 高中 歷史科 現代化 日本史 香港史

