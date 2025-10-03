明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

教育

聯招收生 傳理等3科以外 浸大各科分數升

【明報專訊】浸會大學近日公布本學年聯招（JUPAS）收生分數，除3科電影、傳理及藝術科目錄跌幅，其餘各科收分皆升，升幅最大為「創新醫療及社會健康社會科學學士／理學士」課程，以最佳5科計並加權後，收生平均分由19.3分升至25.5分，按年升32.1%。

醫療相關學科收生分數高企

浸大創新醫療及社會健康課程設加權制，申請人中學文憑試（DSE）的英文科成績可乘2倍、數學核心部分可乘1.5倍等。翻查資料，該科共35個學額，上年度332人放在JUPAS首三志願（Band A），今年度大幅增約148%至824人，即每學額競爭人數由原來9人升至23人。另外，浸大其他醫療學科收分亦高企，「中醫學學士及生物醫學理學士」平均分32.3分，其次是「中藥學學士」平均分27分。

近年本地戲院接連倒閉，電影學科收分同時亦跌，浸大「電影電視文學士」今年收分跌幅是該校最高，經加權的成績，由去年約22.9分跌至今年21.8分，下跌約4.8%。翻查資料，該科現時學額18個；2019年有706人放在JUPAS的Band A，其後呈跌勢，今年度跌至336人。

都大普通話教育收分升幅最高

都會大學亦已公布收分，以最佳5科並加權計算，多科按年錄升幅；當中下四分位數收分升幅最高為「教育榮譽學士（普通話及中文教育）及語言研究榮譽學士（漢語語言學研究）」，由去年18分升至今年21分，高16.7%。

上 / 下一篇新聞