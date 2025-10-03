聯招收生 傳理等3科以外 浸大各科分數升

醫療相關學科收生分數高企

浸大創新醫療及社會健康課程設加權制，申請人中學文憑試（DSE）的英文科成績可乘2倍、數學核心部分可乘1.5倍等。翻查資料，該科共35個學額，上年度332人放在JUPAS首三志願（Band A），今年度大幅增約148%至824人，即每學額競爭人數由原來9人升至23人。另外，浸大其他醫療學科收分亦高企，「中醫學學士及生物醫學理學士」平均分32.3分，其次是「中藥學學士」平均分27分。

近年本地戲院接連倒閉，電影學科收分同時亦跌，浸大「電影電視文學士」今年收分跌幅是該校最高，經加權的成績，由去年約22.9分跌至今年21.8分，下跌約4.8%。翻查資料，該科現時學額18個；2019年有706人放在JUPAS的Band A，其後呈跌勢，今年度跌至336人。

都大普通話教育收分升幅最高

都會大學亦已公布收分，以最佳5科並加權計算，多科按年錄升幅；當中下四分位數收分升幅最高為「教育榮譽學士（普通話及中文教育）及語言研究榮譽學士（漢語語言學研究）」，由去年18分升至今年21分，高16.7%。