教育

浸大歷史系「鐵鳥凝視」公眾展覽 日佔航拍照 補香江歷史空白

【明報專訊】浸大歷史系「香港空間史研究計劃」正在九龍3個地方舉辦展覽，展出約百張日佔時期（1941至1945年）盟軍和日軍拍攝九龍半島的航空照。過去80年一直藏於美國國家檔案館的照片首度在港展出，不少本地戰前地貌，包括首代啟德機場的模樣重現人前。計劃負責人兼浸大歷史系系主任鄺智文表示，相片填補了戰時香港史的「空白」，盼人們透過觀展，了解城市箇中層次。

「鐵鳥凝視：戰時航空照中的九龍半島，1941-1945」展覽百張相片記錄日佔時期的深水埗、九龍城和油尖旺，由盟軍和日軍在2.7萬至3萬呎高空拍攝，現於饒宗頤文化館、中電鐘樓文化館和廣華醫院展出。展覽獲政府保育歷史建築基金資助，公眾可免費入場。

兩年多前，鄺智文與美國一名歷史學者交流，談起對方從美國檔案館拿到一批冷戰時期的航空相。鄺受啟發，詢問檔案館有否保留本港二戰時照片，結果真的存在。經精挑細選，鄺和團隊花約50萬港元複印10多組共400多張香港戰時照片，開始着手研究。

照片展示第一代啟德真貌

反映城規延續

鄺表示，照片除提供實證以確定部分建築屬戰前建築，包括茶果嶺高嶺土倉庫和九龍城石屋家園，亦揭露部分建築的戰時面貌，例如第一代的啟德機場。從展覽照片可見，1941年機場位置是一片草地，並無水泥跑道；油麻地戲院亦曾於1943年一次空襲被炸毁，只剩一幅牆。

鄺智文說，曾有兩批航空照記錄1920及30年代的香港，後來因戰事大量資訊散佚，戰後就算恢復拍航空照，「空間已經唔同……日佔對空間嘅破壞，無人講得清楚」。他認為今次展覽的相片能補上戰時歷史空白，同時反映本港城市規劃的延續。

城市景物新舊交替

實際層層堆疊

鄺舉北河街街市和現已改變用途的南九龍裁判法院為例，兩者戰前已存在，經歷戰爭、大規模重建至今仍屹立不倒，「戰後好多舊樓拆了，但路的layout（規劃）無變，不少政府建築仍然存在，變成市民生活的核心……你覺得香港發展好快、好多東西無了，但其實不完全是，其實是一層一層疊上去」。鄺希望展覽能讓公眾了解城市「原來有很多層次」。他說正搭建「香港空間史平台」，記錄1900至1980年代的歷史數據，並正整理航空照，將上載至專題網頁供大眾參考。

