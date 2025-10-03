報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
教育
2025年10月3日星期五
中華小學堂 第068期
浸大歷史系「鐵鳥凝視」公眾展覽 日佔航拍照 補香江歷史空白
聯招收生 傳理等3科以外 浸大各科分數升
生活關鍵詞：帽事嘅！
生活關鍵詞：今人「帽」出真我 古人忌亂戴帽
AI尋人記：喜歡放負三文豪
寫乜東東：氹氹轉，遊樂園
有價講：遊客當地人互生扞格
潮看文史：水（seoi2）
見聞識玩：長生丹的古老傳說
答案
穿越古今山：智慧報時法
站站停：北京王府井藏地道
講故事：狐假虎威
站站停：北京王府井藏地道
prev
next
【明報專訊】位於首都北京東城區的王府井大街，坐落多間老字號、小食攤檔。元朝時，該處已發展為商業街，名為「丁字街」，現今街名的王府與明朝「十王府」歷史及街上的井有關。
相關字詞﹕
中華小學堂 第068期
上 / 下一篇新聞
浸大歷史系「鐵鳥凝視」公眾展覽 日佔航拍照 補香江歷史空白
聯招收生 傳理等3科以外 浸大各科分數升
生活關鍵詞：帽事嘅！
生活關鍵詞：今人「帽」出真我 古人忌亂戴帽
AI尋人記：喜歡放負三文豪
寫乜東東：氹氹轉，遊樂園
有價講：遊客當地人互生扞格
潮看文史：水（seoi2）
見聞識玩：長生丹的古老傳說
答案
穿越古今山：智慧報時法
站站停：北京王府井藏地道
講故事：狐假虎威
浸大歷史系「鐵鳥凝視」公眾展覽 日佔航拍照 補香江歷史空白
聯招收生 傳理等3科以外 浸大各科分數升
生活關鍵詞：帽事嘅！
生活關鍵詞：今人「帽」出真我 古人忌亂戴帽
AI尋人記：喜歡放負三文豪
寫乜東東：氹氹轉，遊樂園
有價講：遊客當地人互生扞格
潮看文史：水（seoi2）
見聞識玩：長生丹的古老傳說
答案
穿越古今山：智慧報時法
講故事：狐假虎威
prev
next