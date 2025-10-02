明報新聞網
教育

理大科大AI學科收分升 有逾一成 學友社稱社會強調人工智能發展 料日後續升

【明報專訊】各資助大學正陸續公布本學年聯招（JUPAS）收生分數，本報比對各科今年和往年成績發現，理大和科大多個人工智能（AI）學科收分上升，以理大「電子計算及人工智能理學士」升幅最多，其下四分位數收分按年升逾12%。學友社學生輔導顧問吳寶城分析，社會強調AI發展，學生考慮日後就業前景，傾向揀AI科，預料日後AI學科收分繼續升。

科大、理大、嶺大近日已公布今年JUPAS新生入學分數，其中嶺大除了6個新辦課程，其餘各科收分皆升（見另稿）。

本報以學士課程名稱包含「人工智能」為準統計，理大和科大本學年分別開辦4科和兩科AI課程，當中理大數據科學及人工智能理學士今年新辦；其餘5科不論中位數或下四分位數收分按年均錄升幅。理大電子計算及人工智能理學士組合課程中位數按年升19.2%，下四分位數升12.6%；科大理學A組的人工智能延伸主修課程，中位數及下四分位數分別按年升0.5%和5.9%（見表）。

料數理科加乘吸內地生

推高收分線

吳寶城認為，近年中學強調AI教育，多辦STEAM（科學、科技、工程、藝術及數學）活動，學生對AI興趣增加；同時社會常說AI應用廣泛，自然多人選科，料就業亦有保障。他另提到，今屆中學文憑試（DSE）自修生增加，不乏內地生，其數理能力一般較好；當AI學科收生時，普遍在數理科加乘，可吸引部分高分內地生，料因此推高收分線。

部分熱門科跌

「鐘擺效應」明年或回升

至於理大俗稱「五寶」的熱門學科，如物理治療、放射治療系等，大部分收分上升，惟視光學收分則下跌。而科大熱門且收分高的商科，如環球商業管理、量化金融學等，今年收分則跌。吳寶城認為，本屆學生選科前已知道JUPAS報名人數增加，由於擔心競爭大，故選高分學科時態度較謹慎，「以前可能頭三（志願）都放『神科』，現在可能只放一科，甚至唔放」，使高分學科收分跌。惟他重申「鐘擺效應」下，高分科目下年收分或回升。

翻查資料，今屆共4.3萬人報名JUPAS，按年增約一成。吳相信由於報名人數多，本年度整體大學收分線將上升，並預計下屆升勢繼續。他說，下屆學生選科時，若DSE分數較大學科目的收生中位數高一兩分，才較穩妥，重申學生應放棄「最緊要做個大學生」的思維，尤其當「水泡科」不再易入，選科應顧及多元升學選擇和「以興趣行先」。

