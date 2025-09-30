明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

教育

激發學生製「射擊遊戲」練視力 理大學者獲教學獎

【明報專訊】教資會昨舉行傑出教學獎頒獎典禮，新晉教學人員獎由理大眼科視光學院助理教授梁子榮奪得。10年前加入理大當視光師（研究），曾目睹小孩因弱視長期自卑，後在視光師協助下視力恢復正常、學業成績進步，人亦變開朗，梁子榮從此謹記視光師職責「唔止係幫人對眼」，亦要以人為本。近年他在課上激勵學生發揮創意，猶記得有學生將槍擊遊戲中把手槍彈匣填滿子彈、瞄準射擊，當成對焦遠近的練習，樂見學生懂思考病人感受，改良乏味的視力訓練。

盼學生得同理心 「AI無法取代」

梁子榮早年接受教授邀請到理大當客席講師，從此與教學結緣。5年前他成為助理教授，起初「有少少睇小啲學生」，多交流後發現學生比想像中有想法，舉例有學生到診所實習，回來會思考如何提高社會對眼疾關注，令他體會到教學相長，反思如何改進課堂。他寄語學生除要有專業知識，亦要保持同理心，「因為呢樣係AI（人工智能）無辦法取替」。

梁子榮說，現時不少病人尤其小孩嫌傳統視覺訓練沉悶而不願做，驅使他3年前起於課程加入新內容，要求學生為病人設計視覺訓練工具，先了解病人需要，再與校內工業中心合作，設計並3D打印工具，成品展於學期末的小型展覽。

研AI臨牀導師 分析學生姿態

他說，過程不但激發學生創意和好奇，亦訓練將構思付諸實行。他分享有學生研發「槍擊遊戲」，讓病人幫手槍填彈，再向遠方標靶射擊，訓練遠近對焦能力，遠比傳統來回覆讀遠近紙張的英文字有趣。另有學生製作出訓練弱視生的工具，成品拿到3D印刷競賽，「一個冇工程背景嘅視光學生，最後竟然拎到季軍，真係好開心、好難忘」。

是次獲獎令梁子榮十分鼓舞，但更重要是可獲更多資源研究課程，讓學生和病人受惠。他另提到正研發AI臨牀導師，配合影像技術，分析視光生臨牀表現和姿勢，即時回饋；AI已在低年級試用，目標最快半年擴展到更多學科。

教學獎遴選委員會早前從22組出色提名中揀選3組得獎者，另外兩組獎項即「一般教學人員」和「協作團隊」，分別由理大康復治療科學系副主任魏佩菁、浸大協理副校長張國威領導的「跨學科創新」團隊奪得（見另稿），其中魏是首個兩度獲獎學者。

上 / 下一篇新聞