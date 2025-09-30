激發學生製「射擊遊戲」練視力 理大學者獲教學獎

盼學生得同理心 「AI無法取代」

梁子榮早年接受教授邀請到理大當客席講師，從此與教學結緣。5年前他成為助理教授，起初「有少少睇小啲學生」，多交流後發現學生比想像中有想法，舉例有學生到診所實習，回來會思考如何提高社會對眼疾關注，令他體會到教學相長，反思如何改進課堂。他寄語學生除要有專業知識，亦要保持同理心，「因為呢樣係AI（人工智能）無辦法取替」。

梁子榮說，現時不少病人尤其小孩嫌傳統視覺訓練沉悶而不願做，驅使他3年前起於課程加入新內容，要求學生為病人設計視覺訓練工具，先了解病人需要，再與校內工業中心合作，設計並3D打印工具，成品展於學期末的小型展覽。

研AI臨牀導師 分析學生姿態

他說，過程不但激發學生創意和好奇，亦訓練將構思付諸實行。他分享有學生研發「槍擊遊戲」，讓病人幫手槍填彈，再向遠方標靶射擊，訓練遠近對焦能力，遠比傳統來回覆讀遠近紙張的英文字有趣。另有學生製作出訓練弱視生的工具，成品拿到3D印刷競賽，「一個冇工程背景嘅視光學生，最後竟然拎到季軍，真係好開心、好難忘」。

是次獲獎令梁子榮十分鼓舞，但更重要是可獲更多資源研究課程，讓學生和病人受惠。他另提到正研發AI臨牀導師，配合影像技術，分析視光生臨牀表現和姿勢，即時回饋；AI已在低年級試用，目標最快半年擴展到更多學科。

教學獎遴選委員會早前從22組出色提名中揀選3組得獎者，另外兩組獎項即「一般教學人員」和「協作團隊」，分別由理大康復治療科學系副主任魏佩菁、浸大協理副校長張國威領導的「跨學科創新」團隊奪得（見另稿），其中魏是首個兩度獲獎學者。