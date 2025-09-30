長洲官中開一班 瀕殺校 島上唯一中學 教局：審慎訂個別官校發展方案

校友鄉事會推獎學金吸留島

長洲官中現為島上唯一中學。《中學概覽》顯示，該校上學年各級開兩班、即全校12班，今學年中一只剩一班。島上共3間津小，單計這3間學校升中數據，今學年最少16人獲派長洲官中。島上不少小學畢業生獲派港島知名全開英文班中學（俗稱英中），例如中西區傳統官立男校英皇書院、灣仔區聖公會鄧肇堅中學。

有長洲家長昨向本報說，月初在島上看到題為「留島升學，直達專上」的特別通告，長洲官中校友會發展母校基金和長洲鄉委會合作推動「多元潛能獎勵計劃」，接受小學提名中英數3科及格並具潛能的學生，一般獎勵3000元、卓越獎勵6000元，冀小六生島內升學，又稱學生有機會「在中學階段獲校長推薦計劃升讀本地八大或其他專上院校」。

據教育局今年5月通函，只開一班中一的中學可選的發展方案包括停辦、與其他學校合併、與大專或職專機構在高中協辦多元化課程、承擔額外資源提供寬廣均衡的高中課程。津貼中學則可選以私立模式辦學。教育局昨稱，局方作為官校辦學團體，審慎考慮各方因素後，會訂定個別官校長遠發展方案，如有序地逐步停辦長期收生不足學校、將位處剩餘學位較多地區的學校合併，或重置到學位需求較殷切地區或預計有較大學位需求新發展區，適時公布。

長洲公營學校收生問題早已浮現，島上的中華基督教會長洲堂錦江小學前年曾「派0班」，即不獲資助開辦小一級，該校將小一級轉為私營一年後收生回升，恢復為全資助小學。

全港公營中學減6班 小學減3

教育局昨亦公布全港公營學校點算實際在學學生人數（俗稱「點人頭」）結果，公營中學較今年5月「開班信」核准班數減少6班中一。公營小學方面，連同本報統計，小一淨減3班。