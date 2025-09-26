明報新聞網
教育

風後狼藉 長洲小學教職員合力清理

【明報專訊】隨超強颱風「樺加沙」遠離，教育局前日宣布所有中小學、幼稚園下午班及夜校昨日復課，但學校仍可按校本情况決定是否停課。多間學校昨續停課一天，包括位於長洲、臨近東灣海灘的國民學校。該校校長郭婉琪昨向本報說，風暴導致海水和幼沙湧進校內，有窗戶、電子白板受損，猶幸事前做足準備，災情較2018年「山竹」輕微，校方昨午已完成清理，今天可復課。

家長義助運垃圾 學生回校打氣

郭婉琪回想當年「山竹」襲港，海水湧入課室，水深達1米，多個玻璃窗破裂；學校事後為全校玻璃窗加裝木板，課室門外設防水板。她說慶幸今次風災對學校影響不算嚴重，僅3間近海課室滲水，小量窗戶受損及校內多了雜物和幼沙。

郭說昨動員共40多名教師和校工，昨晨8時許回校集合，合力清走雜物和清洗地板，並於昨午約2時清理完。她感謝教職員幫忙，說一半教師非長洲島民，仍願意搭早船入校清理；有家長更特意駕駛島上「VV車」（鄉村車），為校載走20至30袋垃圾，亦有學生昨特意返學，說想跟班主任拍照打氣，令眾人感窩心。

港華塌樹攔路 停課多一天

灣仔的香港華仁書院昨亦停課，部分學生改成網課。校長陳偉綸說，校內及附近約10棵樹倒塌，部分阻礙學生和車輛進出，校門亦有大樹折斷，有倒塌危機。他說校方早前做足準備，包括清理水渠和疊好桌椅，風暴未帶來嚴重損毁，消防員已處理塌樹。他說今天是教師發展日，學生不用上課，校方將把握時間整修，料下周一可復課。

教育局昨回覆稱，昨日絕大部分學校順利復課，未透露多少學校受樺加沙影響而自行停課；局方已委派工程顧問及承辦商在風後與學校安排維修。

相關字詞﹕香港華仁書院 國民學校 停課 教育局 樺加沙

