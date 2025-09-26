中大開外交學士課程 盼培養國際事務人才

15學額 修畢頒社科學位

根據中大網頁，新課程由社會科學院與法律學院合辦，修畢後將獲頒社會科學學士學位，課程涵蓋國際關係、文化與政治心理學、調解與衝突等，盼學生了解國際與外交事務、條約及多邊協議原則及法律架構，成為具全球視野、國際思維及勝任國際組織和外交場合能力的人才。

可往大使館國際機構實習

網站又提到，學生可到大使館及國際機構實習，例如聯合國教科文組織、世衛及國際貨幣基金組織，亦可到內地外交學院培訓，或可赴美國、俄羅斯、荷蘭等大學留學一個學期。

王家徹表示，過去10年各地聯盟或陣營如北約、亞太經合組織影響力漸增，美國今年亦推行關稅政策，令環球形勢及地緣政治趨複雜，學生即使修讀其他學科，將來未必到內地或國際機構做外交工作，都需對國際形勢、地緣政治及法律環境有一定觀察，不能「抽空」對此領域的理解，方能在變幻莫測時代更容易生存及貢獻社會。

中大政治與行政學系近年收生曾下跌、面對重組等風波，被問會否擔心新科目收生不足，王稱自2019年社運後，學生或對政治學科持觀望態度，令收生人數下降，但近年社會趨穩定，學生對政治學科了解增加，就讀人數已回升，加上新科首年學額少，不擔心收生不足。