教育

八大直接取錄計劃 納9新課程多創科

【明報專訊】第五屆「學校推薦直接錄取計劃（SNDAS）」下月9日起接受提名，每間中學可推薦兩名具特殊才華及興趣的應屆中學文憑試（DSE）考生，有機會在放榜前獲8間資助大學取錄。今屆SNDAS共有305個學士課程參與，新增包括港大法學士及城大「人工智能、計算與轉型」等課程，中大新辦的外交與國際事務課程亦涵蓋在內（見另稿）。

下月收申請 每中學兩名額

八大可自行安排哪些課程參與SNDAS。本報統計，嶺大及浸大今年所有資助學士學位課程均參與SNDAS，理大、教大、城大各逾九成課程參與；中大及港大分別約88%及89%課程參加；科大最少，約76%課程參與。

比對去年資料，參與SNDAS的課程總數增6個，但計及被取消的3個，包括城大「研究、創新和環球工程」與管理科學，以及理大「翻譯學、語言科學與語言數據分析」，今年實際9個課程新納入，不乏涉科技領域學科，如城大「人工智能、計算與轉型」、浸大「數位未來與人文學科文理學士」等。

中大：入學後GPA過3 把關有效

至於兩大醫學院今年同樣參與計劃，中大要求申請人中五及中六首學期成績達全級首5%，並獲學校預計DSE五科達5*或以上；港大則要求申請人中五成績達全級首10%，並獲學校預計在DSE最佳六科取42分。

教育局表示，所有獲推薦學生可獲大學安排面試，將於明年DSE放榜前公布取錄結果。獲推薦的學生須透過大學聯招（JUPAS）報讀大學課程及赴考DSE。

中大入學及學生資助處長王家徹表示，校方對計劃申請人「不會來者不拒」，故現時取錄比例不是特別高。他說，中大每年了解經SNDAS取錄者入學後的學術成績，判斷計劃會否影響收生質素，據其了解，大部分學生平均成績點數（GPA）均「過3」（最高為4），反映學校把關有效，亦證明計劃門檻高。至於應否增加各中學的推薦名額，他說需平衡聯招學生需求，確保每人都有發揮自己能力及「向上流」機會。

城大下學年獨立招內地考生

另外，本報前日向城大查詢為何更改收生政策，今年度退出「全國普通高等學校統一招生計劃」。城大昨發新聞稿交代，稱下學年起獨立招收內地應屆高考生，並已獲內地部門批准，可提升招收內地優秀學生的靈活度，在各省市收生不設名額上下限。

