明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

教育

被揭只提一候選校董 中大深圳微信文下架

【明報專訊】中大校董會校友評議會成員選舉投票今晚截止，接受香港中大及中大（深圳）校友投票。有校友揭露，中大深圳官方微信宣傳候選人郭碧蓮但未提另一候選人譚天樂，批評嚴重不公，已向校董會秘書處投訴要求選舉無效。宣傳帖文前晚下架。郭碧蓮回覆本報稱不知校方微信為她宣傳。中大回覆本報稱校內部門會蒐集及處理不同意見。

中大：校內部門會蒐集不同意見

中大深圳本月5日於微信小程序「神仙湖畔」首頁介紹校董候選人，只提及創立粵港澳大灣區校友會的郭碧蓮正參選，臚列履歷及政綱，形容她熟悉中大管治架構，若成為校董「必更有力推動校方，理順評議會發展，為校友謀求更大發言權」，籲校友積極投票。

有校友信無心之失但損認受 有要求選舉無效

中大校友評議會前主席楊于銘前日在網上披露事件。他昨向本報說，相信校方「無心之失」，不會偏頗個別候選人甚至「操控選舉」，但事件確對其他候選人不公，就算帖文下架，選舉認受亦「大打折扣」。中大校友兼前教協總幹事馮家強前日亦在社交平台稱，已去信校董會秘書處要求選舉無效並調查事件。本報前日向中大查詢，文章同日晚上下架。

中大校友成立的社交專頁「譚天樂師兄後援會」成員劉先生昨稱，何謂校方選舉宣傳平台有清晰定義，不包括中大深圳微信小程式，質疑「神仙湖畔」為郭碧蓮宣傳有違選舉規則，郭理應要被取消資格。劉說校方熟悉選舉規則，不接受是「無心之失」，事件影響選舉公信力，但因不希望校友校董一席繼續懸空，他無意要求重選，盼更多校友盡快投票。

郭碧蓮稱不知被宣傳 轉發另一文指有提兩人

郭碧蓮昨晚向本報稱不知自己被校方平台宣傳，其後她向記者轉發中大深圳上周五微信文章，稱校方為兩名候選人宣傳，形容很中肯很公道，「謠言止於智者」。本報向中大查詢中大深圳做法有否對譚天樂不公、會否宣布選舉無效等，未獲回應。

郭提名人涵中大管理層 校友：難免感內定

另外，翻查郭碧蓮的提名人名單，包含不少中大管理層英文名字，包括常務副校長潘偉賢（Poon Wai Yin）、深圳中大副校長阮健驄（Yuen Kin Chung）。楊于銘稱，選舉條例雖無禁止學校管理層以校友身分行使提名及投票權，但多個管理層提名，觀感上難免令校友覺得校方內定某候選人，認為管理層應保持中立。他另提到校友對是次選舉的評論和建議均中肯務實，盼選管會汲取經驗，改善選舉制度。

有稱禁自行網絡宣傳 中大：可用校方平台

有中大校友日前於網上稱，今次選舉設新規則，禁候選人自行在網絡宣傳，「本應公開的選舉，弔詭地走向沉寂」。中大回覆時僅稱候選人可在校方多個選舉平台宣傳競選，惟活動均須合法並符合高等教育機構的標準；而競選期間有人在校方管轄的選舉平台外發帖並評論，「內容難免有參差」，盼表達意見者能「以合乎事實及公允理性的方式行事」。

上 / 下一篇新聞