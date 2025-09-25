被揭只提一候選校董 中大深圳微信文下架

中大：校內部門會蒐集不同意見

中大深圳本月5日於微信小程序「神仙湖畔」首頁介紹校董候選人，只提及創立粵港澳大灣區校友會的郭碧蓮正參選，臚列履歷及政綱，形容她熟悉中大管治架構，若成為校董「必更有力推動校方，理順評議會發展，為校友謀求更大發言權」，籲校友積極投票。

有校友信無心之失但損認受 有要求選舉無效

中大校友評議會前主席楊于銘前日在網上披露事件。他昨向本報說，相信校方「無心之失」，不會偏頗個別候選人甚至「操控選舉」，但事件確對其他候選人不公，就算帖文下架，選舉認受亦「大打折扣」。中大校友兼前教協總幹事馮家強前日亦在社交平台稱，已去信校董會秘書處要求選舉無效並調查事件。本報前日向中大查詢，文章同日晚上下架。

中大校友成立的社交專頁「譚天樂師兄後援會」成員劉先生昨稱，何謂校方選舉宣傳平台有清晰定義，不包括中大深圳微信小程式，質疑「神仙湖畔」為郭碧蓮宣傳有違選舉規則，郭理應要被取消資格。劉說校方熟悉選舉規則，不接受是「無心之失」，事件影響選舉公信力，但因不希望校友校董一席繼續懸空，他無意要求重選，盼更多校友盡快投票。

郭碧蓮稱不知被宣傳 轉發另一文指有提兩人

郭碧蓮昨晚向本報稱不知自己被校方平台宣傳，其後她向記者轉發中大深圳上周五微信文章，稱校方為兩名候選人宣傳，形容很中肯很公道，「謠言止於智者」。本報向中大查詢中大深圳做法有否對譚天樂不公、會否宣布選舉無效等，未獲回應。

郭提名人涵中大管理層 校友：難免感內定

另外，翻查郭碧蓮的提名人名單，包含不少中大管理層英文名字，包括常務副校長潘偉賢（Poon Wai Yin）、深圳中大副校長阮健驄（Yuen Kin Chung）。楊于銘稱，選舉條例雖無禁止學校管理層以校友身分行使提名及投票權，但多個管理層提名，觀感上難免令校友覺得校方內定某候選人，認為管理層應保持中立。他另提到校友對是次選舉的評論和建議均中肯務實，盼選管會汲取經驗，改善選舉制度。

有稱禁自行網絡宣傳 中大：可用校方平台

有中大校友日前於網上稱，今次選舉設新規則，禁候選人自行在網絡宣傳，「本應公開的選舉，弔詭地走向沉寂」。中大回覆時僅稱候選人可在校方多個選舉平台宣傳競選，惟活動均須合法並符合高等教育機構的標準；而競選期間有人在校方管轄的選舉平台外發帖並評論，「內容難免有參差」，盼表達意見者能「以合乎事實及公允理性的方式行事」。