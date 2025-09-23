小一自行收生遞紙表 遇打風停課延長兩天 有家長撐高才子女「激發良性競爭」

記者昨早9時到元朗鐘聲學校，在校外逗留約一小時，其間約30名家長到場遞表。據《小學概覽2025》，鐘聲學校現時每級設5班，共開30班；今次自行分配學位學額共75個，為元朗區最多。

稱高才子女助填學額缺口

學費成教育產業重要資源

經營建材生意的家長潘先生育有兩名子女，被問到「高才通」計劃的受養子女來港會否增加學額競爭壓力，他認為小學階段談競爭言之尚早，應以子女感受作為培育原則，故每月只花費約5000元供一對子女參加學術及課外活動，未刻意要求他們提升競爭力。

潘先生又說，社會常言香港出生率低及學校收生不足，致部分學校需「殺校」。他認為經高才通等計劃來港的非本地生可填補學額缺口，令徘徊收生不足邊緣的學校能繼續經營。他建議政府開放更多渠道讓非本地生來港讀書，包括大專課程，稱他們帶來學費收入，是發展教育產業的重要資源，可輔助政府解決財赤問題，歡迎他們來港，更認為毋須為非本地人設任何計劃或條件限制方可來港讀書，「政府賺錢咪嚟囉，使乜高才通（門檻）？」

有家長憂分薄資源

稱高才子女有優勢

家長黃女士則對高才通子女來港表示擔憂，認為現時內地教育競爭大，已出現「內捲」，高才家長安排子女「湧港」讀書，他們的資源一般較本地生多，學術或運動方面或佔優勢，較容易取得學額。她又說，作為本地居民「梗係想資源分配咗畀我哋先，但政府嘅政策唯有繼續跟從」。

家長潘女士表示育有3名子女，因丈夫是鐘聲校友，「有情意結」，而學校去年增設人工智能（AI）運動館，在運動課以AI技術幫助學生分析運動姿勢，令她有感該校教學多變，「唔係死咕咕坐喺度上體育堂」，遂安排兒子報讀。她說憂慮電子平台或有漏交文件風險，致兒子失去學位，加上早料本周風暴襲港，為免打風過後倉卒交表，昨特意向公司請假提早遞表。