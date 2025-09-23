明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

教育

小一自行收生遞紙表 遇打風停課延長兩天 有家長撐高才子女「激發良性競爭」

【明報專訊】各官津小學昨日起接受明年9月升讀小一的自行分配學位紙本申請。有家長昨表示，人才計劃有利學校營運、激發良性競爭，建議政府開放讓更多非本地生來港；有家長則希望本地生可優先獲得教育資源。受超強颱風「樺加沙」影響，有家長昨特意提早到校遞表。教育局昨宣布，今明兩日停課期間所有學校暫停收表，紙本申請延至下周二（30日）截止，電子平台申請則維持周五（26日）結束。

記者昨早9時到元朗鐘聲學校，在校外逗留約一小時，其間約30名家長到場遞表。據《小學概覽2025》，鐘聲學校現時每級設5班，共開30班；今次自行分配學位學額共75個，為元朗區最多。

稱高才子女助填學額缺口

學費成教育產業重要資源

經營建材生意的家長潘先生育有兩名子女，被問到「高才通」計劃的受養子女來港會否增加學額競爭壓力，他認為小學階段談競爭言之尚早，應以子女感受作為培育原則，故每月只花費約5000元供一對子女參加學術及課外活動，未刻意要求他們提升競爭力。

潘先生又說，社會常言香港出生率低及學校收生不足，致部分學校需「殺校」。他認為經高才通等計劃來港的非本地生可填補學額缺口，令徘徊收生不足邊緣的學校能繼續經營。他建議政府開放更多渠道讓非本地生來港讀書，包括大專課程，稱他們帶來學費收入，是發展教育產業的重要資源，可輔助政府解決財赤問題，歡迎他們來港，更認為毋須為非本地人設任何計劃或條件限制方可來港讀書，「政府賺錢咪嚟囉，使乜高才通（門檻）？」

有家長憂分薄資源

稱高才子女有優勢

家長黃女士則對高才通子女來港表示擔憂，認為現時內地教育競爭大，已出現「內捲」，高才家長安排子女「湧港」讀書，他們的資源一般較本地生多，學術或運動方面或佔優勢，較容易取得學額。她又說，作為本地居民「梗係想資源分配咗畀我哋先，但政府嘅政策唯有繼續跟從」。

家長潘女士表示育有3名子女，因丈夫是鐘聲校友，「有情意結」，而學校去年增設人工智能（AI）運動館，在運動課以AI技術幫助學生分析運動姿勢，令她有感該校教學多變，「唔係死咕咕坐喺度上體育堂」，遂安排兒子報讀。她說憂慮電子平台或有漏交文件風險，致兒子失去學位，加上早料本周風暴襲港，為免打風過後倉卒交表，昨特意向公司請假提早遞表。

上 / 下一篇新聞