明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

教育

中學生提案太空站研「低功率傳相片」 有望推薦國家採用

【明報專訊】教育局昨日在科大舉辦「香港中學生空間站科普載荷和科學實驗方案設計比賽頒獎禮」，副局長施俊輝稱，4個特別金獎方案正由專家團隊提供指導及「優化」，有機會獲推薦至將來的國家「空間站香港科普衛星任務」，由載荷專家於太空站操作。

其中一隊獲特別金獎的學生團隊來自荃灣的紡織學會美國商會胡漢輝中學，提出探究「用對講機的功率，能從太空傳回照片嗎？」團隊指出，一部標準的免牌照對講機僅以0.5瓦的功率傳送語音，團隊藉此引伸一個簡單問題「同樣微弱的功率，能否用來從軌道將圖像傳回地球」，希望探索低功率、長距離數據傳輸的極限。

比賽由教育局、中國科學院空間應用工程與技術中心及科大首次聯合主辦，約750名來自100所中學的學生參與，頒獎禮會場昨日展出16支金獎隊伍的實驗方案及學習成果。施俊輝感謝校長、教師及家長悉心指導，又稱內地各院校和機構支持今次比賽。他勉勵學生保持對科學的熱忱，「未來為祖國創科及航天事業貢獻」。

中史平台開放「尋寶」 集齊有賞

另外，教育局日前致函學校提到，為配合初中中史科課程，局方為全港初中生設立的「想．創．中國歷史——學生自學平台」已踏入第6年，內容持續擴充更新，最新內容上周五（19日）起全面開放使用。局方稱，平台設有12個涉初中課程的學習單元，以動畫、遊戲、多媒體片段等方式鼓勵學生自主學習，在過程中獲積分排名，以增加自學趣味。

局方透過平台推展自學獎勵計劃，邀請初中生下月至明年4月參與，稱平台逢周四至周六開放「星之島」及「多寶島」，各小島隱藏虛擬文物，學生要根據「尋寶圖」尋找。局方明年5月會公布得獎名單，獲取所有文物的學生可獲頒「最具價值奇兵獎」，可領電子獎狀及書券。

上 / 下一篇新聞