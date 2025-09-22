教局設委會檢視高中數理 包括M1M2 具體建議明年定

「為兼讀M1M2科學創條件」

《施政報告》提出多項措施促進數碼教育（見表）。教育局回覆提到，為加強於高中階段培育學生具備堅實的數理學習基礎，局方會在課程發展議會下成立專責委員會，檢視高中科學科目、數學科延伸部分的課程結構及在整個課程當中的設置，並透露局方計劃明年擬定具體建議，期望「為更多高中學生同時修讀多個科學科目和數學科延伸部分創造有利條件」，又稱良好的數理教育是培育創科人才的關鍵和先決條件。

校長料增AI航天元素

香港聖公會何明華會督中學校長金偉明說，小學今學年正式推出科學科，初中科學亦已更新課程框架，現在是時機檢視高中數理科。他指出，近年大學收生安排改善，不少學士課程將文憑試（DSE）考生的數學延伸部分成績加權，鼓勵中學理科生繼續在大學讀理科。他估計，香港課程正隨國家重視數理的方向發展，料日後檢視課程時，將加入人工智能（AI）、國家航天科技等元素。

高中生現時必修數學科核心部分，另可選修延伸部分單元一（M1）微積分與統計、單元二（M2）代數與微積分。金偉明稱，教界討論多年，有意見認為數學延伸部分單元一及二可整合為一科，並視作一個選修科，但有人認為課程會因而變深，且吸納不同學生入讀，班上學生能力差異大。

作為諮詢組織的課程發展議會過往設「高中數學科延伸部分專責委員會」。翻查該會今年7月的會議簡訊，當中提到該會宣布解散。另外，根據考評局統計，今年共42,795個日校考生報考DSE，當中2728人（6.4%）應考M1，另有5197人（12.1%）應考M2。科學科目方面，今年有13,272人（31%）應考生物科，化學科12,253人（28.6%），物理科9582人（22.4%）。

（2025年施政報告）