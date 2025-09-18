明報新聞網
教育

中學三層應急制恒常化 擴至高小 擴大支援精神健康問題 校長歡迎籲助教師減壓

【明報專訊】新一份《施政報告》提出加強9項精神健康相關措施，包括將應對中學生精神健康問題的「三層應急機制」恆常化，並擴展至小學四至六年級。有小學校長認為，高小生面對升中等壓力，歡迎當局擴大支援對象，又呼籲學校助教師減壓，有助照顧學生。

現時在三層應急機制的第三層，中學校長可將「高自殺風險」的學生轉介到醫管局精神科，經分流及甄別，屬緊急的學生可獲優先跟進；被評估為非緊急的學生亦可輪候精神科，同步接受第一層機制的校內支援及第二層的校外支援服務。

去年底至年中百宗轉介精神科

政府消息人士稱，去年11月至今年中，中學校長轉介學生予醫管局精神科的個案有100宗，其中緊急個案少於7%，第二優先個案佔58%。

資助小學校長會副主席陳淑儀向本報說，歡迎機制擴展至高小，稱學童自殺成因複雜，未必只因一件事，而學童壓力並非中學獨有，高小生亦會因升中壓力等情况而情緒受困。

籲管理層替教師鬆綁

檢視教務免「為做而做」

被問在機制以外如何令教師減壓，好讓教師專注照顧學生，並提升教師精神健康，陳淑儀認為學校有責任幫助教師「鬆綁」，管理層應每年檢視教務工作有否「架牀疊屋、為做而做」，並要定時取消缺乏成效的項目。她相信人工智能可為教師提供「新出路」，例如幫輕行政工作、在設計教案時提供新點子供參考，提升工作效率。

陳淑儀亦建議全面推行小班教學，「大家以為小班只為（應對）縮班殺校，其實原因是師生比例減少，學習、照顧、師生關係都應該會提升，這裏有空間可再探討一下」。

政府亦提出透過津助服務機構專項基金提供培訓，加強駐校社工處理學童精神健康問題的能力。今年底亦會完成制定「精神健康分層護理模式」，就各精神健康人員及持份者提供服務作出定位和分工，加強培訓專業人士轉介意識和建立轉介機制。

明報記者

（2025年施政報告）

