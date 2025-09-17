創社區地圖計劃助自閉童 港大生膺十大傑出大專生

冀地圖成幸福感載體

林皓弘說，不少大學生對未來感迷惘，形容這是社會面對的重要挑戰。他計劃將來在大學做教研工作，研究城市及交通規劃與社會共融的關係，並構思社區實驗項目，帶領學生在城市中與人、與空間對話。談到Mapcraft計劃，他長遠希望為更多地區創作特色地圖，「讓地圖成為幸福感與集體回憶的載體」。

另一來自港大的傑出大專生是就讀文理學士（跨學科研究）、雙主修音樂（鋼琴演奏）的譚潔薇。她說大學4年讓她由鋼琴演奏家轉變成積極倡導跨學科學習、生死教育和精神健康的推廣者，她希望創造創新方案，為社會貢獻，「成為一名小小創業家」，更想成為「跨領域創業家」。

另一獲獎港大生

冀成跨領域創業家

港大學生事務長楊偉國稱，兩名港大生充分體現港大全人發展理念、跨學科教育的優勢。他說大學不止培育專業知識，更重視培養學生成為具國際視野、社會觸覺，並積極履行社會責任的優秀人才，亦可將所學貢獻社區。

十大傑出大專學生選舉由香港青年大專學生協會主辦，其餘得主來自浸大、教大、中大、都大等院校。