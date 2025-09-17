明報新聞網
教育

調查：兩成未用AI輔教學 教聯促教師在職培訓必修

【明報專訊】政府近年力推「數字教育」，鼓勵學校善用人工智能（AI）教學。教聯會調查發現，逾兩成受訪教師未曾使用AI輔助教學，當中四成歸因不熟悉AI工具、三成半歸因課時緊迫。該會建議政府應盡快制訂AI教育發展藍圖，並要求在職教師培訓必修AI內容，令本港數字教育「急起直追」。

未用者四成因不熟悉

教聯會今年5月以問卷訪問514名幼稚園至中學的教師，了解他們使用AI輔助教學的情况，結果發現77.8％受訪教師曾使用AI輔助教學，22.2%尚未試用。

尚未試用AI輔助教學的教師當中，四成表示因不熟悉AI工具，35.2%稱因課時緊迫，無法抽時間使用，另有28.7%擔心學生過度依賴AI工具，故選擇以傳統方式教學。

已用者75％用於備課

在已應用AI工具的教師中，75％稱主要用於備課，63％用以製作工作紙或教具，44.5%用作處理學校行政工作。受訪教師中，近九成認同AI能提升教學效能，逾八成認為AI可減輕工作量。

儘管不少教師選擇使用AI，調查發現他們遇上不少困難。65.3％已應用AI的教師認為AI輸出內容的準確度有待提高，39.7%則擔心AI教學存在私隱、數據安全問題。同時，有近半數受訪者稱學校未有對教師提供足夠的AI教學支援。

倡政府訂AI教育發展藍圖

教聯會認為，儘管政府已成立數字教育策略督導委員會，目前學界推動數字教育的校際差異大，調查亦反映教師使用AI仍面對困難，建議政府應盡快成立專責小組，為AI教育制定長遠發展藍圖。該會認為藍圖應界定數字教育的目標、實施路線圖和指標等，並涵蓋各階段的AI學習框架，確保政策考慮不同學生需要。

該會同時建議當局將使用AI納入在職教師培訓的必修內容，並擴大數字教育資源，而國家教育部已建構「國家智慧教育公共服務平台」，涵蓋不同學科及階段的AI教材，建議兩地可加強合作，開放平台予兩地師生及家長使用，相信能方便教師掌握AI教學；亦可借鑑新加坡、芬蘭等地經驗，建立適合香港課程的數字教育資源共享平台。

