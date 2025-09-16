中大校友評議會選舉多少人DQ 副校：唔方便講

郭碧蓮昨笑稱「入閘好容易啫，我又唔覺得好難」。她說難揣測校友DQ原因，稱參選需符合很多準則，包括願支持大學校董會工作，「咁呢個都好緊要啊……諗下你開間公司，嗰個人入嚟話『我一定要同你搞嘢』，咁你都唔會接受啦。」她認為倘參選人以往言論常反對校董會，亦有可能DQ。

候選人：常反對校董會者或DQ

有份制定選舉規則及審議提名資格的選管會委員兼中大副校長陳德章昨被本報記者問及該選舉多少人報名和被DQ，他稱「唔方便講」，重申選舉按足程序、「無issue（問題）」。新任中大協理副校長曾幗屏希望外界尊重選舉過程。

另外，「藝墟」活動上周在中大舉行，主辦單位聯書院學生會工作小組的成員向傳媒表示，收到指示及有外部壓力，場刊及舞台不得刊登小組名稱及介紹，刊物原提及中大學生會架構、重建進度，內容亦要開天窗。曾幗屏昨無回應校方曾否施壓，重申校方有給學生清晰指引如何辦活動。