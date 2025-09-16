學齡人口減 啟思逆市擴展 播多元種子 做「家長杯茶」

前年推第四語 稱初衷非為催谷

據教育局資料，本地幼稚園學生人數由2019/20學年約17.4萬減至上學年約12.5萬。教育局回覆本報稱，上學年共23間幼稚園停辦，另有3間申請註冊。談到啟思「逆市」擴展原因，馮慧敏向本報說，受新冠疫情及移民潮影響，市民生育信心確有下降，但幼兒工作者職責是為學生播下多元「種子」，即使「不知道將來哪一粒會發芽長成一棵樹」，學校仍需為學生奠定成長基礎，故校方課程不斷創新，培養學生能力與自信。她舉例，前年推展「第四語」教學，讓幼兒接觸法語、日語及西班牙語。她強調初衷非為吸引家長報讀或提高學生競爭力，是冀學生了解不同國家文化。

AI年代講創意抗逆 教材配合

啟思幼稚園幼兒園校監劉肇薇表示，踏進人工智能年代，唯獨語言能力、創意及抗逆力等無法被取代，故校方需制訂能配合國際發展教材。她稱，教育水平較高、具遠見的本地家長愈來愈多，着重學生面向世界的能力，與校方教學理念不謀而合，料因此學校規模得以擴張。

教育局早前宣布，幼稚園教育計劃（下稱「計劃」）下，幼稚園每名學童的單位資助額削減1.1%。翻查《幼稚園概覽》，啟思上學年共9間分校參與「計劃」。被問到對學校的營運壓力，劉肇薇稱學校懂靈活運用資源，如舉辦教學活動時邀請家長籌辦或擔當指導角色，節省人手成本；加上政府有提供其他支援，認為影響不大。校方打算向教育局申請將馬鞍山分校納入「計劃」，如獲批將與啟思其他參加「計劃」的幼稚園般，半日制可免費，全日制每月學費則約1000至2000元。