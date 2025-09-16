張仁良任方大校長 要務推動「AI Plus」

方大去年1月獲准由明愛專上學院「升格」為私立大學，至今有數次高層人事變動。方大首任校長麥建華上位約兩個多月後，改任方大校董會及校務會委員，由盧鐵榮擔任署理校長。方大昨表示，盧鐵榮將重返原有職位，擔任方大副校長（研究及發展），推進方大研究工作。

加強與業界聯繫 盼與學生多交流

方大昨引述校董會主席天主教香港教區主教周守仁樞機表示，張仁良為公認的高教界領袖，有傑出學術成就，了解方大的優秀及抱負，致力履行方大使命，帶領大學向前邁進。方大校務會主席資深大律師張健利形容方大深慶得人，相信張能帶領方大精益求精。

張仁良昨致函方大師生，形容方大正蓄勢騰飛，作為應用科學大學，在高教界定位獨特，校方將繼續透過課程發展、學術研究、知識轉移及多元協作，為各專業領域及社會作更大貢獻，包括推展「AI Plus」應用，特別提到掌握新科技同時須確保應用上有所承擔並合乎倫理；另一要務則是加強和加深與業界伙伴聯繫，在課程設計及實習安排令更多學生受惠。他又提到，學生福祉對大學是重中之重，期待與方大學生在校內以不同形式交流。

掌教大10年 推展國安教育北上考察

張仁良前年做滿10年教大校長，不尋求連任。他任內見證教育學院「正名」為教大，亦經歷反修例風波，離開教大前向傳媒憶述，曾到收押所探望反修例案的教大生，該學生當年在身上被檢獲士巴拿等被捕，他自言一見到學生「也心悒了」。他多次表示，教大學生會長期以「臨政」形式運作，認受性低。他同時推動教大生北上大灣區內地城市考察，在教大積極推展國安教育，包括推出多套卡通片教材，助學童從小學習《基本法》等。